Waze: la mejor opción para salir de un trancón

Bogotá ocupó el puesto 95 entre cien ciudades, en un estudio que calificó su calidad para conducir. La capital colombiana ya goza de fama mundial por sus trancones ocasionados, entre otros motivos, por los aguaceros, los choques, obras sin señalizar, carros varados y un largo etcétera.



Para paliar esta situación y desentramar el enigma diario de lo que significa en Bogotá cumplir una cita a tiempo o llegar al trabajo o a la casa, Waze es desde hace varios años un aliado o compañero de viajes permanente de un millón de conductores solo en la capital, según los últimos datos de Waze Colombia.



En Bogotá por cuenta de los trancones el tiempo de viaje estimado puede llegar a duplicarse, y la situación va a empeorar a futuro por cuenta de las obras de construcción del metro y ampliaciones de vías.



Hoy el promedio de velocidad es de 19,3 kilómetros por hora y cada ciudadano pierde en promedio 270 horas al año en los trancones.



El caos es tan grande, que incluso deja espacio para el humor. En una ocasión Actualidad Panamericana, el portal “que inventa noticias para satirizar la realidad”, anunció que ante los trancones ocasionados por las constantes varadas de los buses del Sitp, Waze incorporaría en sus mapas, solo para Bogotá, un ícono de un bus azul para reportar estos incidentes en los recorridos.



Y hace cinco años, el mismo portal ‘reveló’ que ante el caótico tráfico de Bogotá “Waze se rendía” pues sus propietarios habían decidido excluir a la ciudad del servicio. “No hay solución al tráfico de Bogotá, no seguiremos perdiendo nuestro tiempo y deteriorando el clima laboral de Google que es genial”, decía el ‘informe’ de AP. Pero según el portal, la gota que derramó la copa fue cuando Waze añadió la función ‘Indicar un hueco’. “Nuestros servidores bajaron su desempeño debido al altísimo registro de los mismos”.



Volviendo al lado serio del asunto, ¿qué papel juega Waze? La verdad es que con el uso de la aplicación se puede ahorrar hasta un 15 por ciento del tiempo, es decir unos nueve minutos en un trayecto de una hora, que si se suman teniendo en cuenta las 270 horas que se pierden al año entre el trancón, se convierten en un ‘ratico’ de más tiempo con la familia o menos gasto de combustible, aunque a veces no es así y puede terminar en un atasco más grande.

¿De dónde salió?

Waze, es de origen israelí. En el año 2008, Uri Levine, junto a sus amigos y socios Ehud Shabtai y Amir Shinar, empezó a desarrollar Waze, una aplicación de mapas, navegación y tráfico. El nombre nació de la palabra ways que significa “caminos” en inglés.



Aunque existían los GPS, el problema era que no había información actualizada del tráfico y las rutas.



En el 2013, con tan solo cinco años de operación Waze contaba con más de 50 millones de usuarios en el mundo. Hoy tienen un poco más de 115 millones en 185 países.

Así arrancó la aplicación Waze hasta convertirse en solución sencilla, funcional y confiable con base en la información que aportan sus usuarios en tiempo real. Tan exitosa que fue adquirida por Google, que ya tenía a Maps.

¿Cómo funciona?

Waze se basa en los comandos de voz o las ordenes que le da el usuario tecleando su destino en un teléfono inteligente.



Ofrece indicaciones paso a paso, hacia dónde girar, una ruta y varias alternas para llegar a un sitio.



Toda la información que brinda la app proviene de los usuarios (Wazers). Ellos ‘alimentan’ a la comunidad Waze con alertas de tráfico, policía, accidente, peligros en la vía, precios de los combustibles, errores en el mapa, lugares, cámaras de control de velocidad, cierres viales e incluso solicitar ayuda a sus contactos o hacer una llamada en caso de una varada o emergencia, todo esto en tiempo real.



Las rutas que un conductor usa con frecuencia Waze las memoriza y quedan en la aplicación, que también puede recibir actualizaciones a través de los contactos de Facebook sobre su ubicación y que tan lejos están de un lugar. De esta forma, y a través de comandos de voz, se evitan riesgos al manipular teléfonos mientras se conduce.



En cuanto al consumo de datos, esta es una de las preocupaciones de los usuarios. Según algunas cuentas hechas por portales especializados, estas indican que mientras se conduce usando la aplicación se consume en promedio de 5 a 8 Mb, y el uso regular de Waze no debería ser superior a 1 GB al mes.



En resumen, Waze les da a los conductores la mejor ruta hacia un destino en automóvil en tiempo real, y la clave de su éxito está en su capacidad para ‘dibujar’ los mapas y modificarlos, todo a través de la información de los usuarios, quienes también pueden reportar errores en los trazados.

Tenga cuidado por dónde lo lleva

No hay que confiar ciegamente en las órdenes de la aplicación. A la navegación hay que ponerle sentido común e instinto de conservación, sobre todo en las ciudades, pues son varios los reportes en diferentes partes del mundo de cómo un conductor termina transitando por sitios peligrosos.



Muchas veces por evitar un atasco los usuarios acceden a su destino por rutas alternativas, pero Waze desconoce si un lugar es peligroso para transitar pues sus recomendaciones están enfocadas en mostrar la ruta más despejada para llegar a un sitio.



La función para reportar zonas peligrosas solo está disponible en Río de Janeiro ante los casos de muertes de personas guiados por Waze a sitios peligrosos. Y en Israel, por el caso de unos soldados que fueron guiados por la aplicación a una zona de influencia palestina.



Por estas razones no hay que confiar plenamente. Si no conoce el lugar a dónde va pida información o referencias a otras personas; si está en un gran atasco en un lugar que no conoce mejor mantenga esa ruta. Si por el contrario usted conoce los peligros de la zona y la aplicación lo guía hacia allá, reporte un cierre para que Waze no la tenga en cuenta y evite que otros usuarios la usen.

Otras cosas que puede hacer Waze

Le puede informar si el viaje que va a hacer se verá o no afectado por el volumen de tráfico según la hora de salida. Puede planificar una ruta y hora de salida. La app le avisará con una alerta la hora de partida.



Oír las indicaciones de Waze con su propia voz. Puede grabar su voz en Ajustes/Sonido y Voz/Grabar voz. Allí se podrá activar la grabadora para grabar los 39 comandos de voz que exige la app.



Indicar dónde está. Esta opción le permite avisar a otra persona que va a llegar tarde (muy útil en Bogotá). Pulse el botón azul ubicado en la parte inferior derecha, allí aparece un botón verde que dice Enviar ETA, busca el contacto le envía el mensaje que indicará el horario estimado de llegada (ETA, en inglés). También permite hacer un seguimiento en tiempo real del lugar donde esté el conductor.



Alerta de exceso de velocidad. Cuando se exceden los límites se emite una alarma sonora. Para activarlo vaya Configuración/Velocímetro/Reproducir sonido de alerta.

Dónde estacionar. Waze le muestra las opciones para estacionar según su sitio de destino. Vaya a la opción En Camino y luego a Estacionamientos.



Comandos de voz. Los puede usar para mantener las manos en el volante mientras se maneja. Para activarlos, vaya a Ajustes/Comandos de Voz. Puede grabar órdenes como ‘Conducir a casa’ ‘Conducir a Trabajo’, ‘Alertar tráfico denso’, entre otros.



Programe recordatorios. A través de la opción ‘Child Reminder’ usted puede configurar alertas personalizadas como en este caso recordarle que su bebé está en el puesto de atrás o no dejar el bolso o las compras urgentes. Al llegar a su destino le aparecerá una notificación en la pantalla.

REDACCIÓN VEHÍCULOS