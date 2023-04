Visual Studio Code es un software de Microsoft que edita códigos fuente disponibles para Windows, Linux y macOS. Este programa no necesita tanto espacio para su instalación a diferencia de Visual Studio. Es compatible con JavaScript y Node.js y extensiones a otros lenguajes como Python.



Es importante tener en cuenta que Visual Studio y Visual Studio Code no son lo mismo, puesto que el primero es un entorno desarrollado integrado (IDE) y VS Code edita textos enriquecidos y permite ejecutar cualquier código en lenguaje de programación.

La popularidad de este programa se ha extendido en los últimos años, dado que, según una encuesta realizada por ‘Stack Overflow’, portal especializado en encuestas y cursos para desarrolladores y aficionados, VS Code es el entorno más usado con respecto a otros como ‘Notepad’.

¿Cuáles son las características de Visual Studio Code?

Según el portal especializado ‘Open Webinars’ VS Code posee una gran variedad de características útiles para agilizar el trabajo en proyectos, así como también ofrece:



- IntelliSense: esta característica le ofrece al programador el autocompletado y resaltado de sintaxis, lo que lo hace más rápido a la hora de escribir un código. Proporciona sugerencias de códigos y terminaciones inteligentes con relaciones a variables y funciones.



- Depuración: esta herramienta ayuda a detectar errores en los códigos, para evitar revisar línea por línea, así como también detecta errores mínimos antes de ejecutar la depuración en sí.



- Extensiones: VS Code es un editor potente por las extensiones que maneja, las cuales permiten personalizar y agregar funciones adicionales de forma aislada y modular. Esto hace que sea más fácil programar en diferentes lenguajes, agregar nuevos temas al editor y conectar con otros servicios.



Visual Studio Code es compatible con Windows macOS y Linux. Foto: iStock

Una gran ventaja de VS Code frente a otras herramientas para programadores es que con ella puede escoger instalar únicamente las herramientas que necesita de acuerdo a sus necesidades, así como también puede trabajar en ella en su versión web.

¿Cómo instalar Visual Studio Code?

Windows:



Existe la opción de descargar el instalador y ejecutarlo, no obstante el portal ‘Open Webinars’ sugiere que se utilice una línea de comandos llamada ‘Chocolatey’ que es un gestor de paquetes e instalador en línea de comandos para software de Windows.



Linux:



En Debian y Ubuntu es posible descargar e instalar el paquete .deb, así como también se puede realizar una instalación manual o usando el gestor de paquetes Snap que incluye todo lo necesario para que el programa funcione en su computador.



Desde la web:



No es necesaria una instalación en su computador, únicamente debe ingresar a la página de VS Code https://vscode.dev y abrir carpeta o nuevo archivo para empezar a trabajar.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

