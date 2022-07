Este virus, que está activo al menos desde 2017 se destaca por su capacidad para sortear los mecanismos seguridad de Google Play y llegar a la tienda oficial para Android bajo distintos tipos de aplicaciones.



De acuerdo con Eset ,compañía de detección proactiva de ciberamaneza, este malware catalogado como spyware se caracteriza por interceptar mensajes SMS que llegan al dispositivo de la víctima y realizar suscripciones a servicios premium y por desplegar publicidad no deseada.

Entre abril y junio de 2022 fueron varias las aplicaciones disponibles en Google Play que han sido eliminadas luego de que se reportara la presencia de este troyano. Una de las últimas apps se llamaba PDF Reader Scanner.



La app había sido descargada más de 5.000 veces antes de ser eliminada de la tienda. Y según datos de Eset, se registraron detecciones de la variante de este malware oculta en esta aplicación en varios países, incluso en América Latina.



Además en lo que va de 2022 son constantes los reportes de apps disponibles en Google Play distribuyendo este troyano. En Twitter, se reportaron decenas de aplicaciones maliciosas en los últimos meses. Algunas registran hasta 10.000 descargas. Una de las razones por la que Joker continua logrando vulnerar las barreras de seguridad de Google Play es porque los actores maliciosos han estado constantemente buscando nuevas técnicas para lograr ser efectivos.

*Ejemplo de app disponible en Google Play que distribuye el troyano Joker. Foto: Twitter

Cada una de las aplicaciones, buscaban añadir funciones al teléfono, como lectores de códigos QR, apps de wallpaper, complementos para la cámara de fotos, emojis para apps el envío de mensajes, entre otros temas.



Más allá de que muchas de las aplicaciones que cumplen con la función prometida, también se descargan adicionalmente componentes maliciosos que permiten a los atacantes realizar acciones en segundo plano sin que la víctima se dé cuenta.

Por ejemplo, acceder a la lista de contactos, capturar mensajes SMS y también suscribirse a servicios premium. Esto último provoca pérdidas económicas a la víctima. Pero también tiene otras capacidades, como añadir una capa adicional por encima de apps legítimas para robar información de tarjetas de crédito.



En 2020 Google reportó que eliminó de Google Play más de 1.700 aplicaciones que contenían este malware. En octubre de 2021 y en plano auge de la serie El juego del Calamar, había una aplicación que distribuía Joker y que ofrecía fondos de pantalla de la serie y que tenía más de 5.000 mil descargas.



“Si bien una de las principales recomendaciones que solemos hacer es descargar apps de tiendas oficiales, como es el caso de Google Play, algo que caracteriza a Joker es su capacidad para evadir los controles de la tienda oficial de Android y llegar a ofrecerse para su descarga. Por eso, además de evitar descargar aplicaciones de repositorios desconocidos, es importante revisar los comentarios y ver las valoraciones que otros usuarios han hecho sobre el desempeño de la app, así como la cantidad de descargas, leer quién es el desarrollador de la app que queremos descargar, etc.”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Las 20 aplicaciones que distribuían el virus

Estas son algunas de las aplicaciones que distribuían el malware Joker reportadas solo en junio de 2022. La mayoría fueron eliminadas de Google Play:



· All QRCode Scanner



· PDF Scanner Reader



· Wow Translator



· Rainy Day Wallpaper



· Neon Live Wallpaper



· Plenty Emoji Messages



· Cute Photo Editor



· All Wallpaper SMS



· All Photo Translator



· Smart CMM Launcher



· CamHipro



· Cool Messages



· Sketch Photo Editor



· Blood Sugar Log



· Bubble Message



· Create Photo Stickers



· Shining Live Wallpaper



· Toy Blast Star-Falcon



· RGB Emoji Keyboard



· Camera Translator Pro

Entre las recomendaciones de seguridad se aconseja prestar atención a los permisos que solicitan las aplicaciones al momento de instalarlas, ya que si se está alerta se puede encontrar que algunas apps solicitan permisos innecesarios que pueden advertir de una intención sospechosa. Por último, se aconseja instalar una solución de seguridad de confianza en el teléfono y mantenerlo actualizado.

