YouTube es una plataforma en línea donde los usuarios pueden cargar, ver, comentar y compartir contenido de video.

En dicha plataforma, los usuarios pueden encontrar una amplia variedad de videos como clips musicales, vlogs, tutoriales, reseñas, documentales, cortometrajes y mucho más.

Además, al tener la oportunidad de crear sus propios canales y subir sus videos para que otros los vean, también pueden interactuar con los espectadores a través de comentarios, me gusta, no me gusta y compartiendo videos en otras plataformas de redes sociales.

Por otra parte, esta plataforma, cuenta con diversas funciones como la monetización de videos a través del programa de socios de YouTube, transmisiones en vivo y la posibilidad de crear listas de reproducción personalizadas.

Cuanto más largo sea el video, más datos se consumirán al verlo. Foto: iStock

Pero, ¿cuántos datos se consume al ver videos en YouTube?

De acuerdo con el portal web 'Redes Zone', lo primero que hay que tener en cuenta es que mientras más calidad tenga un video, más datos consumirá YouTube. Aunque, la diferencia puede ser bastante considerable según la calidad a la que se reproduzca un video.

Siendo así, un informe realizado en 'Make Use Of', muestra algunos ejemplos de consumo al reproducir videos en esta plataforma, los cuales se basan en datos que muestra YouTube de manera oficial.

Según el informe, si una persona está reproduciendo videos en resoluciones más altas, como 1080p o 4K, consumirá más datos en comparación con la reproducción en resoluciones más bajas, como 480p o 720p.



Partiendo de lo anterior, se considera que al reproducir media hora de video con calidad 480p, se consumirían 281 MB y si ese tiempo se alarga a una hora se podría superar los 562 MB.

Entonces, si una persona que cuenta con una tarifa de móvil básica que tiene 3 GB de datos, simplemente con reproducir seis horas de YouTube a lo largo del mes ya agotaría el consumo de datos.

De igual manera, se debe tener en cuenta que hoy en día algunos móviles tienen la capacidad para mucho más, es decir, que se puede ver videos con una mayor calidad.



Como por ejemplo, si ve un video en YouTube de 720p a 30 FPS, consumiría al menos unos 1237 MB por cada hora. Pero, si la calidad es de 60 FPS , el consumo aumentaría hasta 1856 MB cada hora.

Ahora, en el caso de ver un video de una hora en YouTube en una calidad de 1080p a 30 FPS y a 60 FPS, se podría consumir respectivamente, 2,03 GB y 3,04 GB. Siempre partiendo de que se va a estar una hora reproduciendo.

Y teniendo en cuenta un caso mucho más extremo, se puede decir que al contar con un dispositivo que permita reproducir videos a 2166p (4K) tanto a 30 FPS como a 60 FPS, en estos casos se llegaría a consumir 10,58 GB y 15,98 GB, respectivamente, con cada hora de reproducción. Es decir, que con ver un video de 5 minutos ya se podría superar 1 GB de datos.

Finalmente, debe tener en cuenta que el consumo de datos en YouTube depende de varios factores, como la calidad del video, la duración del video y la configuración de reproducción.

Ver una serie de videos cortos puede consumir menos datos en comparación con ver una película larga o un concierto completo. Foto: iStock

Recomendaciones para disminuir el consumo de datos al ver un video en YouTube

1. Ajuste la calidad del video: puede cambiar la calidad de reproducción en la configuración de la aplicación de YouTube. Elija una calidad más baja (por ejemplo, 480p) en lugar de la máxima calidad disponible para reducir el consumo de datos.

2. Conexión Wi-Fi: siempre que sea posible, utilice una conexión Wi-Fi en lugar de datos móviles. Esto le permitirá disfrutar de los videos sin preocuparse por el consumo de datos de su plan móvil.

3. Descargue videos: en su Plan Premium, la aplicación de YouTube ofrece la opción de descargar videos para verlos sin conexión. Puede descargar videos cuando esté conectado a Wi-Fi y luego reproducirlos más tarde sin consumir datos móviles.

4. Limite la reproducción automática: Desactive la reproducción automática de videos en la configuración de la aplicación. Esto evitará que se reproduzcan videos uno tras otro, lo que puede consumir más datos sin que se de cuenta.

¿Sabía que puede salvar su vida con el botón de apagado de su celular? | El Tiempo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

