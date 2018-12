Así es el juego de VR de la nueva película de Robin Hood

La historia de uno de los ladrones más honorables, que robaba para entregar a los pobres, no solo llegó a las carteleras de cine esta semana. La nueva versión de Robin Hood, que habla sobre cómo nació su leyenda, también tiene un breve videojuego de realidad virtual (VR) gratuito que da una pequeña probada a los fanáticos del personaje.

El juego, compatible para Oculus Go y Samsung Gear VR, lleva a los usuarios a una experiencia inmersiva en la pueden entrenar y combatir como el protagonista de la película.



El desarrollo de VR de Lionsgate fue lanzado a comienzos de noviembre y está disponible únicamente en inglés. Durante una corta sesión el jugador será el héroe que, dentro del universo de la nueva entrega cinematográfica, debe defender al pueblo de Nottingham del yugo del malévolo Sheriff.



Como armas, los usuarios pueden utilizar arco y flechas, símbolo icónico de Hood. El objetivo es darle al pueblo de la historia lo que se considera justo. La historia, sin embargo, no es un juego totalmente independiente. De hecho, algunos usuarios en foros públicos califican la experiencia como buena pero aseguran que la partida es en exceso corta.

Robin Hood estrenó en Colombia el 29 de noviembre. La nueva película es protagonizada por Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan (y Eve Hewson. Foto: Robin Hood

"No es un mal juego pero si es uno corto. Lo instalé. Jugué una vez y lo decidí desintalarlo. Para mí fue divertido, pero no tiene ningún valor para jugarlo nuevamente. Considerando el precio (gratuito) vale la pena bajarlo", escribió un usuario, identificado bajo el nickname Howarda401, dentro del foro público de calificaciones de las aplicaciones de Oculus Go.



Algunos se preguntan si se trata más de un trailer de un futuro juego, que parece prometedor, pero hasta el momento la productora de la película no ha dado más detalles sobre ese desarrollo, que acompaña a la entrega que se estrenó el 29 de noviembre y que llega más de 100 años después de la primera película de Robin Hood, Robin Hood y sus hombres alegres, de 1908.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

En Twitter: @TecnosferaET