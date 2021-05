Van a presentar nuevo proyecto para regular plataformas de transporte

Este domingo se hundió en la Comisión VI de la Cámara de Representantes el proyecto que buscaba la regulación de las plataformas digitales de transporte, como Uber y Beat.



El congresista Mauricio Toro, autor del proyecto, lamentó la noticia y anunció este lunes que presentará uno nuevo, bajo la convicción de que este proyecto beneficia a taxistas y conductores de plataformas de transporte.



El anuncio se da en medio de la tensión por las protestas contra las plataformas digitales por parte de taxistas en distintas ciudades del país. Parte del gremio de taxistas se unió este lunes al Paro Nacional y se convocaron manifestaciones que se han llevado a cabo a lo largo del día.



🚨 Lamentablemente el día de ayer, en @ComVIcamara hundieron el Proyecto de #PlataformasReguladasYA.



Gracias a todos los usuarios y conductores que nos apoyaron en esta lucha. ¡Vamos a presentar un nuevo Proyecto!



Y lograremos #EquilibrarLaCancha por una #MovilidadJusta 💪🏼 pic.twitter.com/NW2dIhM6s4 — Mauricio Toro (@MauroToroO) May 3, 2021

Mauricio Toro se mantiene en que la regulación de las plataformas es necesaria para equilibrar la competencia del transporte y apoyar a miles de familias y conductores que generan ingresos en estas plataformas digitales.



Sobre el proyecto, el congresista aclaró algunos aspectos en diálogo con la sección Política de EL TIEMPO.



"Lo primero que hay que decir es que esta no es una pelea contra los taxistas, el proyecto buscar es ayudarles a todos estos sectores, incluidos los taxistas.

El inconveniente es que los taxistas no quieren que se reglamenten las plataformas, quieren mantener el monopolio. Si por ellos fuera, hasta prohibirían caminar. Lo que queremos es hacer el servicio público de pasajeros en vehículo privado sea una realidad".



Toro aseguró además que con este proyecto los más beneficiados serían los propios taxistas. "Quienes más pierden por la falta de regulación son los taxistas, porque ellos están participando en una cancha desequilibrada, en la que ellos tienen un montón de requisitos mientras que las plataformas no. Buscamos eliminar cargas a los taxistas y ponerles responsabilidades a las plataformas", declaró.



TECNÓSFERA

