Twitter planea opción para seguir gustos temáticos y no solo cuentas

Nuevas opciones en la versión de pruebas de Twitter en Android muestran la posibilidad de seguir temáticas de forma similar a como se siguen las cuentas en la popular plataforma de microblogging, como una nueva forma de explorar intereses.



En cuanto la función se active de forma masiva, los usuarios podrá seguir temas como bandas musicales, equipos de fútbol, programas y series de televisión o figuras públicas y famosos. La temática se mostrará como una selección de tuits sobre los intereses que aparecerán entre los tuits en su feed de inicio.

Las temáticas estarán alimentadas por una selección de tuits individuales identificados con aprendizaje automático en vez de una curaduría editorial, según dijo Rob Bishop, gerente de productos de Twitter. Por ahora, la nueva función se está probando en Android.

La propuesta podría inyectarle vida a la red social por ejemplo en casos en los que los usuarios no saben qué cuentas seguir pero sí tienen claro cuáles son sus intereses.



En los últimos años, Twitter ha buscado mejorar la experiencia de los usuarios en su plataforma. Primero, removiendo grandes masas de cuentas falsas e inactivas y segundo fortaleciendo los sistemas de reporte y prevención de discurso nocivo. La funcionalidad en prueba recuerda al segmento de Momentos, que permitía a los usuarios seguir eventos en vivo como premios o partidos de fútbol.



Al momento, dado que la visualización de temas será confiada en las manos de un algoritmo, no se sabe si el sistema valorará interacciones como cantidad de retuits o si optará por priorizar la afinidad temática, basada en los gustos de los usuarios y sus comportamientos en la plataforma.



La nueva opción también le dará el control antispoiler a sus usuarios. Si usted sigue una serie y no ha visto el último capítulo puede ocultar la temática temporalmente de su línea de noticias.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET