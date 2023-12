¿Puede identificar billetes falsos usando la cámara del celular? Acá le contamos cómo

Los billetes falsos son un grave problema para la sociedad. Recibir un billete de mentira sin darse cuenta implica perder trabajo y tiempo, y, palabras más palabras menos, es ser estafado.



(Lea también: Video insólito: mujer en Yopal rompió billete de $100.000 porque pensó que era falso).



Afortunadamente, existen formas de identificar dinero falsificado, y en las épocas de fin de año, en que más de un malhechor está en busca de aprovecharse de los demás para su propio beneficio, resulta indispensable tenerlas presentes.

Entre los métodos más comunes está poner el billete a contraluz para ver los hologramas dentro de la impresión. Otra técnica es mojarlo con gotas de agua para ver si su tinta se corre. Además, el Banco de la República recomienda usar lupas para verificar los microtextos, observar bien los colores del billete quieto y al girarlo, y sentir los altos relieves de la impresión.



Pero además, existe otra manera que muchos colombianos desconocen, y es el uso de los teléfonos celulares.



(Puede interesarle: ¿Qué dice el Banco de la República sobre la falsificación de billetes?).

¿Cómo detectar billetes falsos con su celular?

Los desarrolladores de aplicaciones de alrededor del mundo han desarrollado herramientas que ayudan a comprobar la originalidad de billetes de alrededor del mundo con ayuda de la tecnología. Aquí le traemos algunas de las apps, disponibles para iOS y Android.

Cash Reader Bill Identifier

Esta es seguramente la aplicación de verificación de dinero más famosa del mercado. Funciona únicamente con la cámara del celular, y es capaz de arrojar un resultado en menos de 10 segundos. En su base de datos cuenta con una gran cantidad de monedas, entre las que figura el peso colombiano.



La aplicación fue diseñada específicamente para las personas con discapacidades visuales, a quienes se les pueda dificultar más la verificación de sus billetes, por lo que también lee el valor en voz alta.

Como una persona con discapacidad visual puede identificar dinero? 👩🏽‍🦯💸 Te lo muestro en este video, utilizando la app Cash Reader🤩 pic.twitter.com/znsPLmBAQt — Maga™ 🦮🎶 (@magalacantante) August 5, 2022

Counterfeit y MTC Money Reader

Están agrupadas porque Counterfeit es exclusivamente para iOS y MTC para Android. Ambas funcionan también con la cámara, y con un simple escaneo detectan si el billete es falso o real. Cabe aclarar, no obstante, que Counterfeit no es gratuita.



(De interés: Cómo comprobar que un billete de 50.000 pesos no es falso).

NoteSnap: Banknote Identifier

Similar a las otras aplicaciones, NoteSnap funciona con la cámara del celular y analiza el valor del billete, la moneda y su número serial, con el que comprueba su veracidad. Además, le permite a los usuarios guardar una colección digital de billetes escaneados, lo que le da un poco de diversión al asunto.



También tiene una función en la que detecta billetes raros, como los que tengan un solo dígito repetido muchas veces en su número serial, y da un valor aproximado que pagarían los coleccionistas por él. Esta opción, no obstante, no está disponible para todas las divisas.

Cabe recordar que las aplicaciones no tienen la capacidad de tocar el billete, así que le recomendamos no confiar únicamente en el veredicto de los programas, sino usarlos como una base y verificar también usted mismo.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

