Uber ya no opera en Colombia y se despide con mensaje

Uber, la plataforma tecnológica de servicio de transporte, notificó mediante un comunicado que desde este sábado y como consecuencia de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, que dejaba de funcionar en todo el territorio nacional.



En el mensaje agrega que los denominados socios conductores, es decir, las personas que trabajaban como conductores en la plataforma, recibirán el pago por los viajes realizados en los tiempos que ha establecido la misma empresa o también si hay, por parte de los usuarios, reclamaciones u otros trámites, se podrán hacer a través de la misma aplicación.



En el escrito se destaca que aunque el fallo de la SIC fue apelado, no fue suspendido, razón por la cual la aplicación, al abrirla, únicamente despliega información sobre lo ocurrido.



Aunque ya no funciona en Colombia, según la propia empresa la aplicación aún se podrá utilizar en alrededor de 700 ciudades de otros países.



“Adiós Colombia… Lastimosamente la aplicación de Uber no está disponible en Colombia. Cuenta lo que te pasó a quienes tienen la solución en sus manos”, es el mensaje que aparece al abrir la aplicación en los teléfonos móviles.

Imagen del mensaje que dejó Uber a los usuarios. Foto: Captura de imagen

En el caso de Uber Eats, aplicación con la que se solicita servicios de domicilio para alimentos y comida en general, la empresa señaló que seguirá funcionando en 12 ciudades colombianas, incluyendo Bogotá.



ELTIEMPO.COM