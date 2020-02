Uber vuelve a Colombia

Después de su salida del país el pasado 31 de enero, Uber anunció su regreso a Colombia. De cara al inicio de las sesiones del Congreso, a mediado de marzo próximo, cuando se espera que el Gobierno presente un proyecto de ley para regular las plataformas de transporte público, la multinacional había expresado su interés de reiniciar sus operaciones en las calles colombianas.

A través de un comunicado, la empresa aseguró que regresa al país con cinco nuevos servicios "bajo contrato de alquiler de vehículo con conductor". En el contrato, la empresa destaca lo siguiente, en negrilla, "usted (el conductor) desea celebrar este contrato con la finalidad de acceder y utilizar los servicios Uber. Usted reconoce y acepta que Uber es un proveedor de servicios de tecnología que no ofrece servicios de transporte, no funciona como transportista, ni opera como agente para el transporte de viajeros".



De esta manera, la empresa pretende evitar las restricciones que hay en el país para el servicio de transporte público individual, las cuales no cumplía.



La modalidad bajo la cual regresa la multinacional, que tiene 88 mil conductores, es la de un arrendamiento de vehículos.



Usuarios de Uber ya empezaron a recibir notificaciones en las que se anuncia que los servicios tradicionales de la aplicación, incluido el de transporte, están habilitados. Asimismo, dentro de la plataforma ya está habilitado el mapa y ya se puede solicitar los vehículos.



En la plataforma, el servicio aparece con la modalidad de UberYA. Foto: EL TIEMPO

Según la empresa, desde las 8 a. m. de este jueves "empezó a funcionar una alternativa

de la aplicación de Uber en Colombia para que miles de ciudadanos puedan tener

nuevamente una opción de ganancias adicionales y millones de personas puedan

moverse por el país. El modelo permitirá arrendar un vehículo con un conductor, bajo

un acuerdo entre las partes al momento de la llamada. La aplicación será el punto de

contacto que conecta a las dos partes para que entre ellas celebren un contrato".

El modelo permitirá arrendar un vehículo con un conductor, bajo

Los nuevos cinco servicios son 'PorHoras', 'UberYa', 'Economy', 'Comfort' y 'XL'.



El primer de estos 'PorHoras', señala Uber, permite "alquilar un vehículo con

conductor y pagarlo por el tiempo" que el usuario necesite.



Por otro lado, 'UberYa' contempla que el servicio de alquiler de vehículo con un conductor para moverse por toda la ciudad, este se asemeja al servicio tradicional que anteriormente ofrecía en la aplicación.



'Economy' plantea "alquilar vehículos con conductor donde podrían estar

disponibles modelos menos recientes para alquilar a un precio menor". Este estará solo disponible en algunas ciudades del país.

Los nuevos cinco servicios son 'PorHoras', 'UberYa', 'Economy', 'Comfort' y 'XL'. Foto: Archivo particular

'Comfort' es la "alternativa premium que te permite alquilar vehículos más

modernos con conductor".



Y por último, 'XL' este servicio es para vehículos mucho más grandes para usuarios que necesiten más espacio.



Los usuarios de la aplicación empezaron a recibir mensaje en el cual la compañía señala que crearon "un nuevo modelo de negocio para poder operar en Colombia".



"Este nuevo modelo, que es temporal, te permite llegar a tu destino alquilando un carro con conductor. ¿Cómo? Aceptando un contrato a través de nuestra aplicación con un solo clic", informó Uber.



Por su parte, desde el Ministerio de Transporte indicaron que no han tenido acercamientos con la plataforma y están evaluando el anuncio que realizó este jueves la plataforma.

