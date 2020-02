Las vías que ve Uber para su regreso: no descartan ni a los taxis

Han pasado poco más de 72 horas desde la 'hora cero' para la desconexión de la aplicación de movilidad compartida Uber y entre palabras de agradecimiento y presiones legales la empresa estadounidense vive una contrarreloj para regresar al país y evitar que su competencia deprede el mercado que dejó con su adiós. Para George Gordon, Director General de Uber LATAM, la empresa vive un trato discriminatorio y la solución estaría en manos del Estado.

En un plazo que podría ser de días, semanas o meses, Uber cumple con un fallo judicial que ordenó el cese de sus operaciones tras una demanda de Cotech y Taxis Libres ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por competencia desleal. El proceso, que arrancó en 2016 y llegó al fallo de primera instancia el 20 de diciembre de 2019, no involucró a las demás aplicaciones, que fueron llegando en los últimos años.

En entrevista con EL TIEMPO, Gordon explica las posibilidades que tiene Uber para regresar y sus propuestas para un eventual diálogo y regulación.

¿Cómo se ve desde la perspectiva de Latinoamérica que Uber haya salido de Colombia?

Este es un momento difícil para nosotros y define un nuevo rumbo para la compañía en el país. A nivel regional, Colombia se posiciona de forma muy distinta a otros lugares, donde tenemos regulaciones o discusiones abiertas y adelantadas. De hecho, Colombia es el único país en el que no tenemos apertura de discusión. Sin embargo, estamos viendo formas regresar.

¿Cuáles son esos planes de regreso?

Sabemos que Colombia vale la pena y seguiremos apostando por nuestra operación en el país. Hay que decir que no nos fuimos por que queríamos sino que nos obligaron a salir con un fallo arbitrario.



Estamos explorando varias vías legales para reversar el fallo, pero también creemos que si el gobierno muestra apertura podríamos seguir operando con un decreto. Aquí el problema es que somos los únicos en esta posición, no nos dejan seguir a nosotros, pero a los demás sí.

¿De qué vías legales hablamos? Sigue en pie el arbitraje por el TLC...

Hay varios procesos legales. Por un lado, existen tutelas y acciones populares por parte de socios conductores y usuarios que podrían revertir la situación. Pero un arbitraje internacional por el TLC también es una opción. Sin embargo, es claro que esperamos y preferimos que funcionen las otras vías.

¿Qué opina sobre la negativa del Ministerio de Transporte de 'regular en nombre propio'?

Como somos los únicos en esta situación, creemos que es un trato discriminatorio. Esto crea una situación de urgencia que nos parece grave. Lo más justo es que o que todos operen o todos se vayan. Creemos que el Gobierno puede dejar operar a todos los servicios mientras se define la regulación.

¿Tienen una estimación de cuándo podrían regresar?

No hay una fecha exacta, pero los caminos son distintos. Si hablamos del proceso de apelación es una vía que dura ciertos meses. Esperar a una regulación desde el congreso puede tardar meses y será muy injusto en estas condiciones. Pero la solución más inmediata está en manos del gobierno. Según entendemos la ley colombiana, el Gobierno está en facultades de tomar medidas y si quisieran hacerlo hoy mismo, podrían.

Pero... ¿hay una fecha para esa voluntad que esperan desde el Gobierno?

Desde el 20 de diciembre, fecha en la que se emitió el fallo de la SIC, hemos intentado hablar con el gobierno y hemos hecho el llamado de urgencia. En paralelo, usuarios y conductores han abogado con acciones populares. Preferimos el diálogo... pero no hay fechas exactas. En la situación actual es una cuestión de análisis día a día.

¿Cómo vieron el impacto de su apagón?

La reacción de los conductores y los usuarios fue de agradecimiento, pero también de una mezcla entre el enojo y la tristeza por la inacción del gobierno. Pero los impactos vienen desde antes. A finales de 2019, antes del fallo, se retiró una inversión de mas de 40.000 millones de dolares en Colombia destinada a un Centro de Excelencia por inseguridad regulatoria.



Tras el fallo, vimos que 88.000 socios conductores tenían una forma de generar ingresos hasta el viernes en la noche y hoy no. Estamos pensando mucho en ellos.... al igual que con los usuarios, que antes disponían de un medio seguro y ya no lo tienen... Se fue la magia de Uber.

Pero quedan las otras aplicaciones... este es un mercado donde la gente se comparte...

Sobre los otros jugadores, en términos de seguridad, creemos que Uber es la mejor de la industria, por mucho, en cosas como la calidad de la tecnología y del soporte.



Esta situación es una discriminación que no he visto en toda mi carrera en ninguna parte... Que un gobierno actúe contra un solo actor en una industria es un asunto grave y pone un estándar preocupante para inversiones en el país, incluyendo la de los otros jugadores.

Planean volver y no se sabe cuándo... ¿han pensado en cómo conquistar a los usuarios y conductores que podrían irse a otras aplicaciones?

Principalmente estamos enfocados en la forma de regresar. Además en agradecer a usuarios y conductores, y frente a estos últimos en asegurarnos de que todos los pagos de la última semana lleguen bien. Como creemos que esta es una situación urgente y que si todo va bien la discriminación no será por mucho, volveremos y espero que sea pronto.



Frente a 'atraer' a las personas... creo que hay mucha gente que usa Uber y solo Uber. Somos la plataforma preferida, tenemos eso a favor, y creemos que todo nuestro trabajo de 6 años en seguridad nos va a ayudar. Para darte un ejemplo, un 99 por ciento de los objetos perdidos que fueron reportados en Uber fueron regresados a sus dueños.

¿Cuál sería la solución regulatoria ideal que busca Uber?

El punto clave es que una regulación que reconozca al servicio en una categoría diferente, como transporte privado entre terceros. En otros países se ha adoptado una categoría de Empresa de Redes de Transportes (ERT), como en México, Brasil, Panamá o Puerto Rico. Esos son ejemplos que podrían funcionar para Colombia.



Lo fundamental es que la regulación se debe centrar en el usuario y el conductor y sus necesidades. Estamos de acuerdo con medidas como el pago de impuestos, la certificación de antecedentes penales o la contribución a un fondo de movilidad para la ciudad.

Algunos analistas dicen que hay que 'equilibrar la cancha' y que una opción sería que los taxis puedan usar la plataforma... ¿Uber descartaría un servicio de taxis?

Lo primero es que hay que reconocer que este es un servicio distinto, algo nuevo, que necesita un marco regulatorio nuevo. Pero estamos abiertos el ofrecer esta app para servicios tradicionales si es algo que le interesa al gobierno y a la ciudadanía. En algunas ciudades de EE. UU., en Israel y Turquía hemos usado nuestra tecnología en beneficio de los taxis, dado la posibilidad para que los usuarios escojan entre ese servicio o el Uber tradicional.



Recientemente anunciamos en otros lugares del mundo el servicio Uber Transit, que se integra con el transporte público. Esta opción permite desde planear trayectos y mostrar tiempo y precio estimados en un viaje hasta, como ocurre en Denver (EE. UU.), que el usuario pueda comprar el boleto de transporte público directamente en la app y subirse allí con un código digital. Esas son soluciones que se logran cuando se puede trabajar con el gobierno.

¿Cuál es la posición en cifras de Uber en Latinoamérica? ¿Son ciertos los rumores de una eventual llegada de Careem?

Operamos nuestro negocio de rides en 14 países y el de UberEats en 15 de la región, estamos en más de 200 ciudades. En 2013, llegamos a Ciudad de México y a Bogotá como nuestras primeras ciudades, pero en México ya tenemos una regulación.



En otras cifras, contamos con más de 1.5 millones de socios conductores y más de 40 millones de usuarios en la región. Hemos logrado ser la región con mayor crecimiento en el negocio en el mundo y apenas estamos empezando a llegar a todos los países.



El año pasado Uber adquirió a Careem (empresa rival en Medio Oriente), pero la integración aún no ha sido del 100 por ciento. No conozco el plan de expansión de Careem ni tampoco he escuchado sobre planes de venir a la región... hasta la fecha.





