Uber gana su pulso legal y volverá a operar en Londres

Tras haber perdido su licencia el años pasado, Uber ganó su batalla legal para reanudar su operación en Londres, Inglaterra, a partir de este lunes. Un juez anuló la prohibición de la aplicación de transporte por parte del ente regulador de transporte de la ciudad y le dio una nueva licencia con algunas variaciones acordadas con Uber, por otros 18 meses.



Hace un año, Transport for London (TFL por sus siglas en inglés) -organismo de control de la ciudad- le quitó la licencia a Uber para operar por segunda vez, en esta ocasión por un patrón de fallas que habría puesto en riesgo a los usuarios de la plataforma. Según TFL, Uber permitió a conductores, en al menos 14.000 viajes, subir fotos falsas y recoger pasajeros de manera fraudulenta.

A pesar de esto, un juez dictaminara que la aplicación de transporte compartido es "apta y adecuada" para operar en su mayor mercado europeo.



En su fallo, Ikram dijo que Uber "no tiene un récord perfecto, pero ha mejorado la imagen". El magistrado dijo que la prueba de si Uber está "en forma y adecuado" no requiere perfección.



Por su parte, Jamie Heywood, gerente de Uber para Europa del Este y del Norte dijo en un comunicado que "Esta decisión es un reconocimiento del compromiso de Uber con la seguridad y continuaremos trabajando de manera constructiva con TfL ".



Y agregó que "No hay nada más importante que la seguridad de las personas que usan la aplicación Uber mientras trabajamos juntos para mantener Londres en movimiento".



Sin embargo, no es una imagen totalmente optimista, analizan expertos. Esto porque, aunque la licencia de 18 meses es más larga que la licencia de 15 meses que Uber recibió en 2018, es considerablemente más corta que el permiso máximo de cinco años que podría haberse otorgado.

