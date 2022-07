'Uber Files', los más de 124.000 documentos filtrados a The Guardian

que describen las cuestionables estrategias de la aplicación para la expansión global, le han dado la vuelta al mundo.



Los archivos corresponden a la información manejada en un período comprendido entre 2013 y 2017, momento en el que Uber estaba a cargo de su cofundador, Travis Kalanick quien, de acuerdo con The Guardian, trató de forzar el servicio de taxis en ciudades de todo el mundo, incluso si eso significaba violar las leyes y las normas que tenían los taxis de forma local en cada país.



La situación con el vicepresidente de los EE. UU., Joe Biden tuvo dos momentos. Inicialmente llegó tarde a una reunión con la compañía en el Foro Económico Mundial en Davos y Kalanick indicó que: “Mi gente le hizo saber que cada minuto que se atrase, es un minuto menos que tendrá conmigo”, por medio de un mensaje de texto, según la filtración.



Sin embargo, luego de la reunión todo pareció mejorar y el discurso de Biden fue: “libertad para trabajar tantas horas como deseen, gestionar sus propias vidas como deseen”.



Por otro lado, la filtración también contiene textos entre Kalanick y Emmanuel Macron, ministro de economía en ese entonces, quien brindó su apoyo para que la empresa se posicionara en Francia.



De acuerdo con The Guardian, el presidente francés, le dijo a la compañía que había negociado un "acuerdo" secreto con sus oponentes en el gabinete para ayudar a Uber.

Respuesta de Uber

Por medio de un comunicado, Uber dijo que no es un secreto que se hace cinco años se presentaron una serie de errores graves para la compañía y que por este motivo contrató a Dara Khosrowshahi como nuevo director ejecutivo.



A él se le encomendó la tarea de transformar cada aspecto de cómo opera Uber. "Se guió desde el principio por las recomendaciones de Eric Holder, un ex Fiscal General de los EE. UU. contratado por la empresa para investigar y revisar nuestras prácticas comerciales", dijo la empresa.



Además indicaron: "No hemos puesto ni pondremos excusas por comportamientos pasados ​​que claramente no estén en consonancia con nuestros valores actuales. En cambio, le pedimos al público que nos juzgue por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y lo que haremos en los próximos años".

Situación en Colombia

EL TIEMPO se comunicó con el departamento de comunicaciones de Uber en el país y teniendo en cuenta que Colombia no aparece dentro de la investigación, el pronunciamiento de la plataforma a nivel local se acoge a las decisiones que se tomen para manejar el tema en todo el mundo.

