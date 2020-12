'Debemos buscar una regulación que nos permita coexistir': Uber

Uber cuenta actualmente más de 88.000 socios conductores en sus plataformas y todo un ecosistema de transporte que opera en el país desde hace algunos años. En EL TIEMPO hablamos en exclusiva con George Gordon, director general de Uber en Latinoamérica, sobre los retos, las oportunidades y los desafíos en temas de regulación. Además del negocio de la movilidad compartida y la importancia del mercado colombiano para la compañía.

¿Cuál fue el balance de Uber durante este 2020 en medio de la crisis sanitaria que vivió el mundo?

Hemos tenido más de 600 mil arrendadores que han usado la plataforma en los últimos 7 años y antes del covid contábamos con 88.000 activos y más de 2 millones de usuarios. Entonces eso habla de la escala y el tamaño del impacto positivo que hemos tenido en la gente.



Una forma de autoempleo flexible, una forma de ganar y pagar sus cuentas. Y justo en covid esto es aún más clave. Sabemos por encuestas ciertas cosas, estudios que hemos hecho, que muchos arrendadores viven una situación muy poco estable y en esta plataforma encuentran una forma segura y flexible de ganar.



Y más aún más ahorita en la pandemia de covid-19, pues hay más gente que ha perdido su trabajo, más gente con situaciones muy difíciles. Y lo que hemos escuchado de estas personas es que esta plataforma les está dando la oportunidad de de seguir adelante.

¿Cuál es ese papel de Uber en este proceso de reactivación económica?

Creo que hay dos ejes: el primero, el eje del impacto social. Y mencioné un poco el impacto en todo el tema de de autoempleo y dar a la gente una forma de ganar dinero. Y es que nosotros hemos ajustado nuestra oferta a la medida de las necesidades de nuestros usuarios, sobre todo en el área de seguridad.



Para nosotros, la seguridad es nuestro diferenciador, es la prioridad número uno en Colombia para nuestro negocio, al igual que en Latinoamérica y en el mundo. Antes del covid también teníamos a la seguridad como nuestra prioridad principal. Sabemos que hay gente que tiene miedo del contagio a los demás, por eso lanzamos herramientas aprovechando nuestro tecnología, donde nosotros chequeamos que todos los conductores antes se tomen una selfie para estar seguros que tienen un tapabocas y le pedimos lo mismo a los usuarios.



Estamos buscando la forma de ofrecer esa seguridad a todos los usuarios y lo que hemos visto es que mucha gente está optando por usar Uber versus otras formas de moverse, justo por esa percepción de la seguridad. Y también siempre hemos tenido un seguro en Colombia del 100 por ciento, que ofrecemos a través de nuestra alianza con Alianza Seguros en Colombia, que cubre accidentes y daños a terceros.

¿Cuáles son esas expectativas de crecimiento para el 2021 en el país?

Todavía hay muchos colombianos que no han bajado la aplicación. Ya son más de dos millones, pero faltan muchos millones más. Yo creo que el futuro va por ahí. Nosotros vemos un futuro de la plataforma donde nosotros estamos ofreciendo varios servicios del día a día a la gente en el país, sobre todo para moverse y conseguir cosas.



Seguimos apostando a Colombia. Nosotros creemos que el país vale la pena, vamos a seguir invirtiendo en crecer el negocio y seguir siendo pioneros en la innovación.



Hace poco salió una encuesta de la Universidad del Rosario que señaló que un 91 % de los colombianos encuestados dicen que se necesita una regulación moderna. Es decir, el propio usuario quiere que se regulen porque quieren tener oportunidad de escoger cómo moverse. ¿Cómo ven ustedes desde Uber todo este proceso de regulación en el país?

Nosotros esperamos que el Congreso, con el liderazgo del Gobierno nacional, discuta una reglamentación basada en los cinco proyectos de ley que ya están en curso. Lo cual representó un gran avance al inicio del año, ya estamos en un punto donde sí se está discutiendo potenciales regulaciones.



Nuestra intención siempre ha sido la de mantener un diálogo abierto con todos los actores interesados, con el fin de convertir nuestra experiencia global. Queremos construir un marco normativo moderno.



Creemos que la tecnología cumple un rol clave, junto con la innovación, en el desarrollo y competitividad del sector. Son fundamentales para reactivar la economía con tanta gente afectada por la crisis. Yo creo que es un momento histórico, nunca hemos tenido tantas discusiones de regulación.



Creo que eso refleja lo que los usuarios están buscando, lo que el país busca, lo que el país necesita. Ya es un paso adelante en la regulación.

¿Por qué creen ustedes que en Colombia todavía no se ha podido dar ese paso de la regulación?

Cada país es diferente y va a su propio ritmo. Por ejemplo, en México las discusiones son a nivel estatal. Pero creo que en Colombia hemos logrado avances importantes este año con respecto a años anteriores. Eso pinta bastante bien, hay que seguir teniendo las discusiones con todos las partes del sector involucradas.



La gente claramente está pidiendo una regulación moderna y avanzada. Nosotros creemos en trabajar junto con el gobierno, en desarrollar ese tipo de regulación.



Las exigencias del gremio de taxistas generan un gran pero en toda esta regulación. ¿Qué creen que se debe hacer?

Las aplicaciones de movilidad compartida son diferentes a la de los taxis. Creemos que es importante que exista un ambiente donde se promueva la coexistencia, no que sea uno o el otro, si no se puede coexistir. Hay suficiente demanda para todos y eso lo hemos visto en muchos otros lugares del mundo, donde ya llevamos más de 150 jurisdicciones con regulación de plataformas y en todo también existen taxis.



Creo que sí hay que considerar una regulación moderna, por ende se debe considerar modernizar también el taxi. Y hay muchos ejemplos en el mundo de ello, donde no sólo se reguló en la industria, sino también se hicieron ajustes para ser más competitivos y más flexibles también en el uso de taxi. Puede ser un elemento importante en la forma de pensar, pero sobre todo se debe cuidar al usuario quien está usando el servicio y tiene el derecho de escoger.

¿Teniendo en cuenta esa coexistencia entre ambos, no viene la idea a Uber de incorporar el servicio de taxis también como lo tienen otras aplicaciones en el país?

Eso siempre es una posibilidad. Algo que evaluamos en todos los países y de hecho recientemente anunciamos lanzamientos de Uber Taxi en varios países como México o Chile. Sí, es factible. Normalmente es una opción adicional a que estás acostumbrado dentro de la misma aplicación, pero puede tomar varias formas y otra vez creo que depende mucho de esas discusiones de regulación y la idea de coexistencia. Hay usuarios que quieren usar taxi y otros que quieren usar ambos.



¿En qué se diferencia un poco el mercado que tenemos nosotros en Colombia con algunos otros mercados referentes de la región?

En el tema de innovación, los países muy grandes para nosotros son muy importantes, pero después de ellos, Colombia juega un papel muy importante, es muy estratégico.

Como Chile o Argentina también Colombia está en ese grupo de importancia, donde nosotros queremos traer nuevas herramientas, queremos probar e innovar con nueva tecnología.



A veces vamos directo a los países grandes, pero a veces también venimos directo con ese segundo grupo de países grandes. Colombia, sigue siendo un país clave para nosotros. Este es un país donde nosotros estamos apostando y hemos logrado una escala muy importante, que es mostrar nuevas alternativas.



En el año que viene en envíos en opciones con precios más bajos, un programa para mujeres al volante, entonces vamos a seguir innovando y en ver que ese es el papel que ven en Colombia.



Y hablando de impuestos, ¿cuánto dinero paga Uber al país?​

Nosotros siempre hemos pagado impuestos, siempre. Ese es un principio fundamental, súper importante y básico de la empresa. Siempre estamos legalmente constituidos, siempre pagamos los impuestos y eso no ha cambiado.



Y si hay nuevos impuestos que se pasen en ley, pues nosotros vamos a cumplir con ellos también. Eso es algo normal para nosotros, es algo que se espera en cualquier industria. Hemos pagado más de 80 mil millones de pesos a la Dian por impuestos.

Y volviendo un poco al tema de regulación, ustedes adoptaron el modelo de arrendadores y arrendatarios, que es una forma diferente de lo que estábamos acostumbrados, ¿tienen planeado continuar con este mismo modelo o planean volver al que se tenía antes?

Nosotros obviamente vamos a adoptar a lo que dice la ley, entonces si la ley requiere un cambio de modelo, nosotros vamos a cambiar el modelo. Nosotros encontramos en ese modelo de arrendar arrendamiento una forma de operar y adaptar nuestro modelo después de nuestra salida y regresar a operar en el país. Entonces, es difícil predecir exactamente cómo será la regulación.



El sector de bicicletas eléctricas, así como otras alternativas de micro movilidad, tuvieron un auge grande en el país, pero tal vez decayó por culpa de la pandemia, ¿cómo ven ustedes ese sector y la incorporación de estos servicios?

Es una industria interesante, nosotros salimos de esa industria, pero también hicimos una inversión con Lime. Es una empresa grande de bicicletas eléctricas y monopatines. Ahorita el esfuerzo está enfocada en otras regiones, sobre todo a Estados Unidos y Europa, pero con la idea de que si sí funciona, si vemos la recuperación del movimiento, con el tiempo podremos entrar otra vez en expandir mercados geográficamente.



Y en Latinoamérica vimos una recaída en el uso de estos servicios, sobre todo al inicio de la pandemia, aunque ya con el tiempo lo que hemos visto es que la gente está viendo en estos servicios una forma de moverse.

La salida de Uber Eats fue sorpresiva porque es un sector que viene creciendo en el país, ¿a qué se debió esta decisión?

Nosotros llegamos con Uber Eats con alianzas con miles de restaurantes en el país para ofrecer entregas convenientes, confiables y sí lograron una buena aceptación de nuestro servicio. Fue una decisión difícil de salir de Colombia. Al final tomamos esa medida para poder dirigir y reinvertir los recursos en otros mercados, principalmente, esa fue la razón. Latinoamérica sigue siendo una fuente fundamental para el crecimiento y oportunidades de Uber Eats a nivel global.

