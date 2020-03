'Debemos regular para que en la calle quepamos y ganemos todos': Uber

La próxima semana regresa de vacaciones el Congreso y se iniciará a debatir el proyecto de Ley número 292 de 2019 radicado en la comisión sexta por el representante a la Cámara Mauricio Toro y Edwin Ballesteros.



Óscar Cadena, Gerente de Asuntos Públicos de Uber para la región Andina habló en exclusiva con EL TIEMPO acerca de la postura de la plataforma en relación a este proceso de reglamentación.

Uber regresó a operar en el país hace poco más de tres semanas con un nuevo sistema de alquiler de vehículo y de contratos individuales por trayecto o servicio. Sin embargo, aún está a la espera de que avance este proceso legislativo, que según Mauricio Toro, todavía puede extenderse por al menos tres semanas mientras se efectúan algunas audiencias públicas en diferentes ciudades del país en conjunto con el Ministerio de Transporte y los actores involucrados.

¿Cuál es la postura de Uber en temas de regulación de plataformas de transporte privado?

A instancias del proceso legislativo que parece avecinarse y la discusión de la eventual reglamentación de estas nuevas formas de movilidad en el marco de la economía colaborativa, sentimos que debemos participar y ofrecer nuestro granito de arena para avanzar en este propósito.



La situación de los últimos meses ha generado un momentum muy interesante después de los seis años en el cual por fin pareciera haber una disposición para que pensemos de una vez por todas en una reglamentación moderna, que sea incluyente y que piense en la seguridad de los usuarios y una reglamentación que le permita a esas miles de personas que se conectan a través de las aplicaciones para generar ganancias que puedan tener una oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.



Es un momento muy interesante y creemos que todos los actores deberían estar en esa disposición, es el momento de pasar del discurso de prohibir al discurso de proponer y esto no es solo de parte de este ecosistema, sino también actores tradicionales como el taxismo deberían sumarse a esta discusión para sumarse y mejorar esa eficiencia y la modernidad que requiere ese sector para que al final en la calle quepamos todos y ganemos todos.

¿Cuáles son las propuestas que han presentado en las reuniones que han habido entre los diferentes actores?

Participamos hacia finales de enero en una mesa con plataformas convocada por el Ministerio de Transporte allí se escucharon las posturas de los diferentes actores y la propuesta de Uber no es de Uber, es la que necesita el país y me atrevería a decir que es transversal a este ecosistema que cada vez es más grande y es pensar en una reglamentación moderna que parta de la diferencia de lo tradicional y lo nuevo.



Es una propuesta que me atrevería decir es transversal a este ecosistema que cada vez es más grande y que es como te decía pensar una reglamentación moderna que parta la diferencia entre lo tradicional y lo nuevo que le apuesta a la seguridad de los usuarios a la trazabilidad de los viajes, a la verificación de antecedentes, a los seguros que deberían ser una obligación de estas empresas qué le apuesta a ser incluyente a incluir todas las fuentes de pago, que pueda sacar su celular y encuentre una bicicleta, una patineta, un taxi o un carro particular y que al final del día el que gane se al usuario punto.

¿Cómo ven ustedes estos cinco puntos que plantearon Mauricio toro y Edwin Ballesteros en Proyecto de Ley para regular las plataformas?

Es un punto de partida muy valioso para la discusión, por supuesto, hay una cantidad de aspectos técnicos y discusiones que se deberán dar para que podamos avanzar en esa discusión de una reglamentación moderna y en la que insisto esperamos y queremos que ganen todos los actores; que gane el Gobierno, que ganen los taxistas y que ganen estas nuevas formas de movilidad en beneficio de todos los usuarios.

¿Qué opinan ustedes de la eliminación de los cupos en los taxis?

Es un tema complejo y hará parte de la discusión. Al final, creemos que es una oportunidad para que el taxismo también resuelva unas deudas irresolutas que se tiene desde hace muchos años y el cupo de ser una de esas discusiones, que supongo que será parte de esa cantidad de temas que se irán a debatir el legislativo. Nuestra propuesta, al final del día, es que el taxi gane en eficiencia y gane en modernidad Y qué es lo que quieren hacer los taxistas que es al final del día echarle plata al bolsillo para llevarlo a su familia,también lo pones están las plataformas de movilidad y que en una situación como la que enfrenta el país en estos momentos es de la mayor importancia cuidarlo.



La inclusión debería ser línea de diferencia y esa debería ser la base y el punto de partida de cualquier reglamentación, así cómo se ha hecho en más de 150 jurisdicciones del mundo. Es verdad que estamos ante modelos nuevos y modelos que necesitan que en la regulación se equilibre o avance a la velocidad de la realidad, y en ese sentido partir de la diferencia es fundamental

¿Qué ejemplos hay en el mundo en los que se ha regulado Uber y qué estrategias se han utilizado en otros países para que funcione?

Esos servicios están reglamentados en diferentes países de latinoamérica para darte un ejemplo: en Brasil, en lo federal y en lo estadual está reglamentado, en México, en Panamá, en Perú está a un voto en conciliación de ser reglamentado, en Uruguay está reglamentado en Paraguay está reglamentado y, en Colombia, enhorabuena ya han abierto, por fin, la discusión sobre esta situación y esperamos que pueda llegar a un feliz término.

El Mintrasporte ha hablado de no crear una nueva categoría de transporte y continuar con el servicio de transporte público, ¿ustedes creen que sí es necesario?

Esa es una buena pregunta, nosotros creemos que lo que necesita el país sí es ese reconocimiento de una nueva categoría, le pueden poner como quieran, el nombre o el mote no importa. Pero ahora es importante partir de esas diferencias fundamentales entre lo tradicional y lo nuevo, para que este ecosistema florezca y a la vez que esos ecosistemas que ya existen y que lleva muchos años en Colombia, también puedan florecer a la par que las plataformas. Y si no se reconocen esas diferencias se van a dejar muchas personas por fuera

Otras plataformas ya está trabajando para articular su servicio con el de los taxis, ¿Cómo lo ven desde Uber?

Hay aplicaciones que ya lo hacen y, por supuesto, eso está sobre la mesa. Hace parte de esa línea de inclusión por la que buscamos una reglamentación en un esquema multimodal en la que se pueda, a la distancia un celular, decidir qué es lo que quieres usar; usar una bicicleta, una patineta o un taxi es el momento de darle al taxi los beneficios de la tecnología y esa discusión es ideal para que ellos puedan hacerlo.

Uno de los puntos de discusión ha sido el cobro de la tarifa dinámica, que, de hecho, fue el argumento para decir que había una competencia desleal con los taxis, ¿qué hacer con esta tarifa variable?

De acuerdo, dentro de la novedad y la disrupción que han traído estos emprendimientos, ese modelo de tarifa es uno de los elementos que también esperemos, haga parte de la discusión para poder explicar cómo es la tarifa dinámica y explicar al interior del legislativo y del Ejecutivo cuál es la razón de ser de la tarifa dinámica



Se vuelve una oportunidad dentro de ese marco moderno que se espera se consolide, para que el taxi también tenga la oportunidad de revisar estos temas actuales bajo los que se rigen y que son los más eficientes e ideales.

JUAN DAVID MORALES

REDACCIÓN TECNÓSFERA@Juandamo07