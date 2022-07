En el caso de Colombia, EL TIEMPO se contactó con el departamento de comunicaciones de Uber en el país y señalaron que teniendo en cuenta que no aparece dentro de la investigación, el pronunciamiento de la plataforma a nivel local se acoge a las decisiones que se tomen para manejar el tema en todo el mundo.



La respuesta de la compañía se dio por medio de una comunicación en su página donde expresaron: "No hemos puesto ni pondremos excusas por comportamientos pasados que claramente no estén en consonancia con nuestros valores actuales. En cambio, le pedimos al público que nos juzgue por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y lo que haremos en los próximos años”, agregó.

Esto indica que la empresa seguirá operando en Colombia de la misma forma que lo viene haciendo y acatará los cambios o decisiones que lleguen desde su sede principal en San Francisco, Estados Unidos.



Uber salió de Colombia el 31 de enero del 2020 y regresó el 20 de febrero de ese mismo año, bajo una normativa que no presentó cambios, ajustando su operación a la ley vigente, con un modelo de ‘alquiler de vehículo con conductor’.



Además, la aplicación dijo que no es un secreto que hace cinco años se presentó una serie de errores graves para la compañía y que por este motivo contrató a Dara Khosrowshahi como nuevo director ejecutivo.



A él se le encomendó la tarea de transformar cada aspecto de cómo opera Uber. “Se guio desde el principio por las recomendaciones de Eric Holder, un ex fiscal general de EE. UU. contratado por la empresa para investigar y revisar nuestras prácticas comerciales”, dijo la empresa.



El congresista Mauricio Toro, quien ha sido uno de los principales abanderados en proponer una regulación para que las plataformas salgan de la ilegalidad en el país, señaló que “ahora que se revelan estrategias, es aún más claro que Uber nunca ha querido que Colombia tenga una ley ”.



Explicó que dentro de su propuesta de legalización de las aplicaciones de transporte en el país están requisitos como: el pago de impuestos sobre utilidades; derechos de conductores; protección a pasajeros y los mismos requisitos de taxis.



Además, cuestionó ¿Por qué el gobierno Iván Duque en 4 años impidió con tanta fuerza que el proyecto de ley avanzara en Congreso? ¿A quién se benefició con 4 años de falta de regulación?”.

