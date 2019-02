Twitter sufre, perdió usuarios y las acciones caen

Mientras que Snap tuvo una buena semana en la bolsa gracias a que no ha perdido usuarios en el último trimestre, el reporte de resultados de Twitter para el último periodo de 2018 levantó cuestionamientos sobre si la red social está perdiendo posiciones aceleradamente en el mercado de las aplicaciones de socialización y comunicación, entre las que figuran Facebook, Youtube e Instagram en el podio.



Aunque la red del pajarito entregó sus resultados trimestrales ante la bolsa con optimismo y crecimiento de ciertas métricas, según reportes de la prensa local, Twitter reportó unos 126 millones de usuarios diarios 'monetizables', unos 60 millones de usuarios menos que Snapchat, que ha tenido un mal año.

Después de la presentación de resultados del último trimestre de 2018, las acciones de Twitter cayeron cerca del 8 por ciento en las primeras operaciones del día en Wall Street. A pesar del optimismo y los resultados positivos en materia de ingresos y rentabilidad, la red social no logra disipar las preocupaciones de los inversionistas sobre el número de usuarios.



Si bien la medida de usuarios diarios activos monetizables pasó de 124 a 126 millones de un periodo a otro, de acuerdo con su reporte, Twitter tuvo 321 millones de usuarios activos mensuales para cerrar el 2018. Ese número es 5 millones de usuarios menos que el trimestre anterior y 9 millones menos que el mismo periodo hace un año.



Twitter dijo a los inversionistas que la métrica probablemente continuaría disminuyendo a medida que la compañía limpia la plataforma para eliminar el spam y las cuentas sospechosas. La compañía dijo que ya no informaría el número de usuarios activos mensuales después del primer trimestre.



"Después del Q1'19 (primer trimestre de este año), dejaremos de informar MAU (usuarios activos mensuales), ya que mDAU (usuarios diarios activos monetizables) será nuestra audiencia y métrica de compromiso en el futuro", indica el texto.



En esta medición, Twitter no puede evitar ser percibido como un gigante que se desmorona frente a cifras de otros como Facebook, Youtube, Instagram y TikTok, que reportan 2.271 millones, 1.900 millones, 1.000 millones y 500 millones respectivamente.



Los números recientes parecen indicar que la audiencia general de Twitter no está creciendo, aunque está persuadiendo a los usuarios existentes para que vuelvan a la plataforma con más frecuencia.

Las personas acuden a Twitter no solo para ver qué está sucediendo, sino también qué piensan las personas sobre lo que está sucediendo FACEBOOK

TWITTER

Por otra parte, para algunos analistas, el pronóstico de ventas para el primer trimestre fue demasiado conservador. Considerando el crecimiento de rivales en el mundo de la publicidad en línea como Facebook y Google, la participación de Twitter en ese mercado puede reducirse. La proyección de ventas Twitter fue de entre 715 millones y 775 millones de dólares para el primer trimestre de 2019. En promedio, según datos compilados por Bloomberg, los analistas 766.1 millones.



"Hay mucho que podemos hacer dentro del producto que puede crear una experiencia mucho mejor para los usuarios del servicio", dijo el Director Ejecutivo Jack Dorsey en una llamada con analistas. “Creemos que este es un factor de crecimiento a largo plazo para nosotros. Las personas acuden a Twitter no solo para ver qué está sucediendo, sino también qué piensan las personas sobre lo que está sucediendo".



Los usuarios diarios aumentaron un 9 por ciento en el cuarto trimestre a 126 millones, una medida que los inversores han estado solicitando como un mejor indicador de la popularidad del servicio. La tasa de crecimiento también fue del 9 por ciento en el tercer trimestre y había aumentado un 12 por ciento en el cuarto trimestre de 2017, dijo la compañía.



Twitter también especificó que su cálculo de usuarios activos diarios captura usuarios "monetizables", que no son comparables a los números de participación actuales de otras compañías de medios sociales que incluyen personas que no ven anuncios. Sin embargo, Snap, la empresa detrás de Snapchat, dijo que 186 millones de personas usaron la aplicación Snapchat diariamente en el cuarto trimestre. El líder de la categoría de redes sociales, Facebook, presentó que diariamente los usuarios activos 1,520 millones de personas. Esto implica que más del 50 por ciento de sus usuarios ingresa diariamente.



Para aumentar la participación, Twitter ha simplificado la experiencia del usuario y ha facilitado que las personas encuentren contenido relevante y cuentas a seguir. La compañía también está experimentando con cambios que harían que Twitter se sienta más como un servicio de chat, en un esfuerzo por hacer que las conversaciones sean más fluidas.



Twitter ha dicho que identificó una manipulación mucho menor en su servicio durante las elecciones intermedias de 2018 en los Estados Unidos por parte de actores de mala fe ubicados en el extranjero que dos años antes durante la campaña presidencial. Sin embargo, la compañía reveló en un informe reciente que encontró operaciones para engañar a los usuarios de la plataforma que potencialmente estaban conectados a fuentes en Irán, Venezuela y Rusia.

A pesar del pesimismo en materia de usuarios, según reportó Bloomberg, la salud financiera de Twitter mejoró después de años de pérdidas. La compañía en 2018 marcó su primer año completo de rentabilidad según los principios contables generalmente aceptados. Las acciones de la compañía aumentaron un 35 por ciento en los últimos 12 meses hasta el cierre del miércoles. Las ventas en el cuarto trimestre aumentaron un 24 por ciento a 908.8 millones de dólares, superando la estimación promedio de los analistas de 867.1 millones.



La salud es nuestra principal prioridad a medida que continuamos nuestro trabajo para ayudar a las personas a encontrar información confiable y sentirse seguros al participar en la conversación en Twitter. - Dijo Dorsey -Entramos este año confiados en que continuaremos brindando un desempeño sólido al centrarnos en hacer de Twitter un servicio más sano y más conversacional.

En proceso de sanación

Según el reporte de Twitter, la compañía apuntará en a mejorar la salud de la conversación pública en su plataforma. Entre otras, en 2018, los reportes de contenido abusivo bajaron un 16 por ciento y según la plataforma la respuesta de contenido reportado fue 3 veces más efectivo.



Entre las acciones específicas incluyeron mejoras para la seguridad de las cuentas, actualizar sus reglas para catalogar conductas nocivas y aumentaron el personal en varias sedes.



"En el cuarto trimestre, nuestros esfuerzos de aprendizaje automático continuaron mejorando, por lo que más difícil para las cuentas maliciosas el engañar a nuestro servicio a través de múltiples cuentas y evadir la suspensión", reza el reporte.



Los planes para 2019 contemplan un compromiso "más proactivo" para reducir el abuso y sus efectos, como disminuir la carga sobre las víctimas de abuso para que el sistema pueda tomar medidas de control incluso antes de exista una denuncia en casos de "daño grave o inmediato".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con agencias.