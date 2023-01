Recientemente se conocieron varios cambios que llegarán a Twitter y tienen que ver con la forma de navegación en el ' feed ' o inicio, estas modificaciones se suman a toda una serie de pruebas que hace la 'app' desde que Elon Musk la compró. Ahora, la nueva forma de navegación en Twitter permitirá cambiar entre tuits, temas y tendencias solamente deslizando hacia un lado. Este tipo de alternativas pretende dinamizar las maneras en que los usuarios consumen contenido en la plataforma. Más noticias: Empleados de Twitter se quejan ante el mal estado de las oficinas

Musk , por medio de un trino, anunció que en enero se incorporará una nueva función de navegación con la que los usuarios podrán acceder al contenido que más les gusta o requiere. No obstante, esta alternativa no es del todo nuevo, teniendo en cuenta que la plataforma ya tiene una alternativa que permite cambiar la página principal entre una línea de tiempo cronológico y una línea que presenta los tuits destacados. ​" Nueva navegación de Twitter disponible en enero que permite deslizar hacia un lado para cambiar entre tweets recomendados y seguidos, tendencias, temas, etc. Hasta entonces, toque el ícono de estrellas en la parte superior derecha de la pantalla de inicio para cambiar" , escribió Musk. Lea además: Twitter sufre caída, Musk lo niega, luego se retracta y dice que hizo cambios

Nueva navegación de Twitter disponible en enero que permite deslizar el dedo hacia un lado para cambiar entre recomendaciones & siguió tweets, tendencias, temas, etc.



Hasta entonces, toque el icono de estrellas en la parte superior derecha de la pantalla de inicio para cambiar.— Elon Musk (@elonmusk) 30 de diciembre de 2022

Este tipo de adaptaciones se suman por ejemplo a las etiquetas como la insignia azul que se otorgará después de la verificación, precisa la compañía. Esta marca será de color dorado para las empresas y más adelante en la semana de color gris para organizaciones gubernamentales. Por otro lado, quienes se suscriban a Twitter Blue accederán a la función para editar tuits después de publicados o para descargar videos de mayor calidad.

