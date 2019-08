Twitter reconoce que compartió datos de usuarios sin consentimiento

La plataforma de microblogging Twitter reveló que pudo haber utilizado datos de los usuarios para personalizar los anuncios en su red sin contar con su permiso.



La comunicación, que fue publicada inicialmente en la el sitio web de ayuda de esta red social, reportó que existió un problema con la configuración de la plataforma y los permisos, que fue descubierto recientemente y arreglado el lunes pasado. Sin embargo, la plataforma no reveló cuántos usuarios podrían haberse visto afectados.

El inconveniente llega en un momento en el que instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y colectivos se preocupan cada vez más por el uso de la información personal de los usuarios. Los datos son fuente de información para la toma de decisiones clave en las empresas y también un recurso de monetización en la gran mayoría de plataformas digitales. Utilizando información, las plataformas son capaces de prever la afinidad de ciertos perfiles de usuarios (por edad, género, ubicación, etc...) con determinados mensajes publicitarios.

Sin embargo, el uso de la información y los derechos de privacidad de los usuarios son un punto en el que algunas legislaciones han hecho énfasis. Según Twitter, los datos que podrían haber utilizado incluyen: el código de país de un usuario, los detalles interés frente a anuncios particulares y el tipo de dispositivo que utiliza.



La red social, que normalmente ofrece mecanismos de control sobre qué tipo de información desean compartir los usuarios, encontró "problemas en los que sus opciones de configuración pueden no haber funcionado según lo previsto".

En esos casos, si los usuarios hicieron clic o vieron un anuncio de una aplicación móvil y posteriormente interactuaron con la aplicación móvil (desde mayo de 2018), "es posible que hayamos compartido ciertos datos (...) con socios confiables de medición y publicidad, incluso si no nos dio permiso para hacerlo", reza la publicación. Según Twitter, los datos no contenían cosas como contraseñas o cuentas de correo electrónico.



Así mismo, Twitter dijo que como parte de una serie de pruebas en la afinidad de publicidad, que se realizan desde septiembre del año pasado, es posible que "hayamos mostrado anuncios basados ​​en inferencias que hicimos sobre los dispositivos que usa, incluso si no nos dio permiso para hacerlo".



"Confiaron en nosotros para seguir sus elecciones (de configuración) y fallamos aquí.", dijo la red social, seguido de una disculpa y una promesa por tomar medidas para evitar que el "error" se repita.



Sobre el alcance del fallo, Twitter aseguró que sigue investigando quiénes se vieron afectados y estarán informando en el futuro sobre ese aspecto.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.