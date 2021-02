Twitter está pensando en cobrar una suscripción para algunas funciones

Twitter está construyendo un producto de suscripción como una forma de aliviar su dependencia de la publicidad, un plan que la red social ha considerado durante años y que ha adquirido una mayor prioridad durante la pandemia y la presión de los inversores activistas para acelerar su crecimiento.

La mayoría de los ingresos de Twitter proviene de la publicidad dirigida, que ofrece publicaciones promocionadas dirigidas a grupos específicos de usuarios. Ese negocio ha crecido en los últimos años a un ritmo más lento que competidores como Facebook y Snap Inc., y la porción de Twitter del mercado de publicidad digital a nivel mundial se mantiene en un 0,8 por ciento, según EMarketer.



Twitter, según se piensa, se beneficiaría de una fuente de ingresos separada que no depende tanto de la publicidad de marca. La base de usuarios de la compañía en los EE. UU., Su mercado más valioso, también ha comenzado a estancarse, lo que significa que no puede depender simplemente de agregar usuarios a los ingresos del jugo.

Para explorar opciones potenciales fuera de la venta de anuncios, varios equipos de Twitter están investigando ofertas de suscripción, incluida una que usa el nombre en clave "Rogue One", según personas familiarizadas con el esfuerzo. Al menos una idea que se está considerando está relacionada con las propinas, o la capacidad de los usuarios de pagar a las personas que siguen por contenido exclusivo.



Otras posibles formas de generar ingresos recurrentes incluyen cobrar por el uso de servicios como Tweetdeck o funciones avanzadas para el usuario como "deshacer envío" o opciones de personalización de perfil.



Las suscripciones siempre han ofrecido una alternativa tentadora a la publicidad, pero las redes sociales tradicionalmente se han mantenido gratuitas como una forma de fomentar el crecimiento y la participación de los usuarios, que luego se subsidian con publicaciones de marketing pagas.



Aún así, el director financiero de Twitter, Ned Segal, dijo en una llamada con inversionistas el año pasado que una opción de suscripción de algún tipo ofrecería ventas "duraderas" y que los ingresos recurrentes son más consistentes que el gasto en publicidad. Segal advirtió en julio que Twitter no solo fue "muy, muy temprano" en la exploración de un servicio de suscripción, sino que también planeó ser exigente con respecto a cómo se desarrolla. “Tenemos un listón muy alto para pedirles a los consumidores que paguen por aspectos de Twitter”, dijo.



La compañía con sede en San Francisco ha mencionado la idea de las suscripciones en las últimas dos llamadas trimestrales, pero históricamente la empresa ha sido lenta en la toma de decisiones sobre productos. Para el cuarto trimestre, los ingresos del proyecto de los analistas aumentaron un 18 por ciento con respecto al año anterior a USD $ 1,190 millones, con una ganancia estimada en 30 centavos por acción, según datos recopilados por Bloomberg.



"Aumentar la durabilidad de los ingresos es nuestro principal objetivo de la empresa", dijo Bruce Falck, jefe de productos de ingresos de Twitter, en un comunicado, y agregó que esto "puede incluir" suscripciones. "Si bien estamos entusiasmados con este potencial, es importante señalar que todavía estamos en una fase de exploración muy temprana y no esperamos ingresos significativos atribuibles a estas oportunidades en 2021".

Algunas posibilidades para este tipo de ingresos recurrentes han surgido con base en encuestas de usuarios, comentarios ejecutivos o movimientos de productos anteriores. Twitter probó la idea de los consejos de los usuarios en el pasado con su servicio de video en vivo Periscope, que pronto desaparecerá, y se ha convertido en un modelo de negocio popular para las empresas que esperan ayudar a los creadores a ganar dinero con sus fans o seguidores. Twitter se llevaría una parte de las transacciones.



La compañía también está considerando cobrar a algunos usuarios avanzados por un conjunto de servicios, que podría incluir Tweetdeck, una especie de tablero útil para ver múltiples feeds y supervisar diferentes cuentas. El servicio lo utilizan normalmente los usuarios más avanzados de Twitter y les permite seguir varios flujos de tweets a la vez. Tweetdeck es actualmente gratuito y no tiene anuncios, lo que lo hace atractivo para algunos usuarios como una alternativa al feed principal.



Una encuesta reciente de julio, descubierta por el periodista Andrew Roth , también muestra que Twitter está sopesando si los consumidores pagarían por funciones especiales, como una opción de "deshacer envío" o colores personalizados para sus perfiles. Aún no está claro qué productos llegarán finalmente a los consumidores de Twitter.



Los analistas tienen diferentes ideas sobre qué opciones podrían funcionar mejor. "Una oferta de suscripción que ofrezca más contenido o elimine anuncios sería bien recibida entre los usuarios más leales de Twitter", escribió Ron Josey, analista de JMP Securities, el verano pasado.



Michael Levine, analista senior de Pivotal Research Group, no cree que la gente pague por Twitter sin publicidad, pero está de acuerdo en que la mejor opción de la compañía es comenzar a vender algún tipo de contenido exclusivo.

BLOOMBERG