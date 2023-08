Twitter ha sido una red social representativa en el mundo y también en Colombia. Si bien no por tamaño, pues apenas cuenta con unos 5,6 millones de usuarios activos al mes en nuestro país, frente a los 33 millones que visitan Facebook, por ejemplo, sí lo es por el tipo de visitantes que la consultan a diario, la mayoría asociada al poder político, económico y social.



Pequeña, pero exclusiva, si se quiere. Por ello los distintos cambios que ha vivido desde la llegada de Elon Musk en octubre del 2022 han sido muy comentados. Y casi todos criticados.



Con la promesa de democratizarla, de quitarle su halo de anonimato y, por tanto, de mal uso en cuanto a cuentas bots controladas para manipular, atacar, comerciar, entre otras, llegó Musk a la plataforma.



Nada de eso ha cambiado aún. La pornografía y las cuentas controladas por ‘bodegas’ aún pululan.



El más reciente y profundo cambio fue el fin de su logo y nombre, el último de los puntos que unían a Twitter con su génesis: ya no se ‘trina’, en corto, ya no está Larry, el pajarito azul, una movida que echó millones de dólares a la basura en valor de marca.



Twitter, o X, en poco tiempo será irreconocible. Elon Musk ha dejado en claro que llevará a la plataforma a convertirse en una superapp como WeChat en China.

Elon Musk. Foto: AFP

Se trata de aplicaciones que concentran muchas funciones y servicios en una, con el poder transaccional en el centro: apps que son como un Uber, Rappi, Whatsapp, Tinder, MercadoLibre y Google en una misma.



Musk quiere que X sea un lugar seguro para comunicarse e ideal para hacer transacciones con criptoactivos e inteligencia artificial.



Y la mayoría de ese futuro pasa por ser una plataforma por la que haya que pagar para usarla, por lo que veremos cada vez más restricciones para los usuarios a menos que se suscriban a alguno de sus planes, un futuro que alejará cada vez a más personas.



Los cambios en Twitter

1. Salida de personal. Casi el 80 por ciento de las personas que trabajaban en Twitter ya no están. La ‘masacre laboral’ comenzó con la llegada de Musk en octubre de 2022.

Twitter Blue. La opción de suscripción que permite tener verificación azul, trinos de 4.000 letras, posibilidad de editar un trino publicado, mensajes directos de voz, y verificación doble por SMS para proteger la cuenta, entre otros.



2. Límites de lectura. Una movida muy polémica que limita la cantidad de trinos que se pueden leer al día según el tipo de cuenta: 1.000 para verificadas, 1.000 para no verificadas y apenas 500 para nuevas cuentas no verificadas.



3. Notas de comunidad. Ya no hay más un equipo humano editando y revisando denuncias. Ahora esta opción lo reemplaza. Algunos usuarios escogidos tendrán la opción de ‘calificar’ un trino como potencialmente falso o dudoso.



4. Nuevas pestañas. Desde comienzo de 2023 el muro de Twitter se divide en dos pestañas: ‘Para ti’, donde salen cuentas verificadas (es uno de los beneficios de la suscripción); y ‘Siguiendo’, donde salen todas las cuentas que uno sigue. Criticada por ponerle ‘estratos’ a Twitter.



6. Nueva forma de publicidad. Musk anunció un plan de publicidad en donde compartirá ingresos con algunas cuentas de ‘creadores de contenido’ que

usen su perfil para actividades comerciales.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor multimedia

En Twitter: @JoseCarlostecno