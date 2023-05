En 2006 nació Twitter la plataforma de 'microblogging' que se posicionó en el mundo digital por su capacidad de difundir información breve al instante. Luego de 17 años de su fundación, sus números han crecido hasta hacer del pajarito azul una de las redes sociales más populares de los últimos tiempos.

Los inicios del pájaro azul

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Con este trino, publicado a las 2:50 p. m. del 21 de marzo de 2006, el desarrollador de software, Jack Dorsey, inauguró Twitter en compañía de Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass. Lejos de imaginar el alcance que tendría en el futuro, crearon la plataforma en San Francisco, California, y la lanzaron oficialmente en julio de 2006.



El éxito había acompañado a Evan Williams, luego de haber generado Blogger, la exitosa plataforma de blogs adquirida por Google en 2003 que permitió que las personas de a pie pudieran tener su propio espacio para publicar lo que tenían ganas de decir en Internet de forma simple.



(Le puede interesar:Laura Sarabia le ha recomendado a Gustavo Petro ‘desmovilizarse’ de Twitter).



Al año siguiente, Williams intentó replicar esta idea con las pistas de audio en Odeo, un sitio de pódcast. Una idea llamativa para esa época, pero que tuvo un duro competidor cuando Apple, gran dominador del segmento de los reproductores multimedia con el iPod, incorporó la función de audio en 2005.



Williams comenzó a perder el entusiasmo y solicitó nuevas ideas a su equipo. Allí, Jack Dorsey, el antiguo CEO de Twitter, propuso una forma sencilla de enviar mensajes de forma rápida y simple mediante un sistema basado en los SMS.

La historia de esta red empieza en marzo del 2006, cuando Jack Dorsey y Biz Stone junto a Noah Glass y Evan Williams, crean una red de microblogging que en un principio era usado para los empleados de “Odeo”. pic.twitter.com/YAWQmHnY3i — Marco Ortiz (@marcortizpy) April 29, 2020

Dorsey junto a Biz Stone crearon un prototipo en dos semanas y así fue como nació Twitter: como una función adicional de una plataforma que poco a poco estaba perdiendo interés y usuarios.



"Es como un helado: no muy útil, pero algo gracioso para la familia y los amigos cuando no están en el mismo lugar", dijo Williams sobre el servicio de publicación de contenidos en 140 caracteres.

Twitter triunfa

De ahí en adelante solo fueron necesarios el tiempo y la llamada interacción social típica de la denominada Web 2.0, para que esta herramienta reuniera los más de 436 millones de usuarios activos a lo largo del mundo y generaran un crecimiento de 23 %, según las últimas estadísticas de We Are Social y Hootsuite en 2022.



(Siga leyendo: Elon Musk advierte riesgo de WhatsApp mientras usuarios duermen).



El desarrollo fue tanto, que para 2011 sus creadores no concebían la magnitud de la red social a tan solo cinco años después de crearla. Ya no era solo la gente del común los únicos usuarios, también eran mandatarios y figuras públicas como el presidente estadounidense de esa época, Barack Obama.



"Una de las cosas que le dije al principio a nuestro equipo fue que si Twitter tenía éxito, no sería solamente un triunfo tecnológico, sino un triunfo para la humanidad. Si lo logramos no fue gracias a nuestros algoritmos y nuestras máquinas, sino a causa de lo que hizo la gente con esta herramienta", expresó el cofundador Biz Stone en entrevista para 'AFP' en 2011.

Llega Elon Mosk

Desde su creación hasta la actualidad, la red social del pájaro azul se ha logrado mantener en el mundo digital como una de las 'apps', más populares del mundo.



Sin embargo, este mismo reconocimiento influyó, para que algunos magnates dirigieran sus intereses a Twitter dado su balance de crecimiento y su capacidad de competencia ante Facebook y otras aplicaciones sociales.



(Lea también: Linda Yaccarino es la nueva CEO de Twitter).



Como es el caso del multimillonario Elon Musk, que terminó comprando el 9,2 % de las acciones de la compañía en abril del 2022, suceso que sorprendió al mundo y lo puso en la cabeza de la corporación como socio mayoritario.



"Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión alrededor del mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional", dijo Musk a la junta directiva en ese momento, según un comunicado emitido por el regulador financiero estadounidense.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022



Después de esto, el empresario ha intentado manejar la aplicación con bastantes altibajos y disputas dentro de las oficinas de la plataforma, al despedir a Parag Agrawal, presidente ejecutivo de Twitter, a Ned Segal, director financiero, y a Vijaya Gadde, jefa de políticas y asuntos legales.



De hecho, su más reciente movimiento fue posicionar a Linda Yaccarino, como la nueva CEO de la plataforma hasta finales del 2023, para que lo reemplace como directora.



INFORMACIÓN ARCHIVO DE EL TIEMPO

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias