Twitter eliminará cuentas con más de seis meses de inactividad

Twitter anunció esta martes que eliminará las cuentas de usuarios que tengan más de seis meses de inactividad a partir del 11 de diciembre y además advirtió que dispondrá de los nombres de usuario recuperados, luego de la depuración.



La información de esta actividad está siendo difundida por la red social a través de correo electrónico a todos los usuarios con cuentas inactivas.

Según el diario El País de España, Twitter aseguró que la depuración de cuentas inactivas hace parte de su "compromiso para servir a la conversación pública". Ademas, agregó: "Estamos trabajando para borrar las cuentas inactivas y presentar así información más veraz y creíble en la que las personas puedan confiar en Twitter".

¿Cómo determina Twitter la inactividad?

"La inactividad se basa en el inicio de sesión", según aparece en las 'políticas de cuenta inactiva' de la aplicación publicadas en el centro de ayuda de la plataforma. Allí mismo, la red social recomienda a los usuarios asegurarse "de iniciar sesión y tuitear al menos cada 6 meses", dado que "las cuentas pueden ser eliminadas permanentemente debido a la inactividad prolongada".



Por otro lado, aunque Twitter no especificó cuándo estarán disponibles los nombres de usuario recuperados, la red social confirmó que el proceso de eliminación de las cuentas "ocurrirá durante muchos meses y no solo en un solo día", según le dijo un portavoz de la red social al portal de noticias The Verge.



Finalmente, este no es el único escenario en el que Twitter elimina cuentas. En septiembre de este año la red social anunció el cierre de miles de cuentas utilizadas para difundir noticias falsas, entre ellas más de mil relacionadas con el partido Alianza PAÍS del presidente ecuatoriano Lenin Moreno y más de 200 operadas por el Partido Popular español.



TECNÓSFERA

@TecnosferaET