El martes 12 de julio, Twitter presentó oficialmente una demanda en contra del multimillonario Elon Musk por incumplir el contrato que estipulaba la compra de la red social por 44.000 millones de dólares.

La demanda fue presentada en el estado de Delaware insta al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la compañía.



"La conducta de Musk confirma que quiere escapar del contrato vinculante que firmó libremente, y dañar a Twitter en el proceso", sostiene la empresa en la demanda.



Luego de que Musk hiciera pública su intención de cancelar la compra, argumentando incumplimiento de algunos acuerdos, se produjo una estrepitosa caída de las acciones de la red social en un 6,6 por ciento. Así las cosas, los títulos de la compañía se ubicaron en 34,40 dólares (155.000 pesos colombianos al cambio de hoy). Un valor mucho menor al que acordó inicialmente Taylor con Musk, que era de 54,20 dólares por acción (244.000 pesos colombianos).



Incluso, los analistas de MKM Partners dijeron que las acciones podrían caer hasta 24 dólares si los inversionistas concluyen que la adquisición no sucederá en absoluto. Eso implicaría una caída adicional del 30 por ciento desde el cierre del martes de 34.06 dólares.



“Todavía pensamos que habría un escenario probable donde se pudiera dar un acuerdo decente entre las partes para que se complete el trato”, dijo Jean-Francois Comte, socio gerente de la firma de arbitraje de fusiones Lutetia Capital.



“El descuento podría oscilar entre el 3 por ciento y el 20 por ciento”, según los resultados de situaciones similares en el pasado, dijo Comte, que ocupa un pequeño cargo en Twitter.



Una señal de que algunos comerciantes no se dan por vencidos es que las acciones se mantienen mejor que sus pares tecnológicos en este año. Twitter ha bajado un 21 por ciento, en comparación con el 51 por ciento de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., y un enorme 70 por ciento de Snap Inc.



Cabe recordar que Elon Musk expresó su interés en comprar Twitter a principios de año e hizo un acuerdo con la compañía en abril, pero hubo una pausa en las negociaciones debido a la cantidad de cuentas falsas que el empresario encontró.



Por su parte, Twitter defiende su control de cuentas falsas y ha prometido obligar a Musk a completar el acuerdo, que contemplaba una penalización de 1.000 millones de dólares en caso de que se diera un incumplimiento. Además, la red social indicó que el número de cuentas falsas es inferior al 5 por ciento, una cifra que ha sido abiertamente cuestionada por Musk, quien cree que el porcentaje es mucho mayor.

Redacción Tecnología