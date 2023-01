La crisis en la que se ha visto Twitter durante los últimos meses no cesa. Bajo la dirección de Elon Musk, la red social restableció recientemente decenas de miles de cuentas, algunas de las cuales pertenecían a conspiradores u opositores a la vacunación contra el coronavirus, con el riesgo de reavivar un fenómeno de desinformación en la red social.

Según el desarrollador Travis Brown, citado por varias organizaciones, más de 27.000 cuentas restauradas habían sido suspendidas por desinformación, acoso e incitación al odio. Contactado por la agencia de noticias 'AFP', dijo que su lista estaba incompleta y que el número de esas cuentas podría ser aún mayor.

"Restablecer estas cuentas hará de la plataforma un imán para los actores que quieran difundir información falsa. Y habrá menos moderación del discurso de odio, lo que hará que la red sea menos acogedora para muchos usuarios", advirtió Jonathan Nagler, codirector del Centro de Medios Sociales y Política de la Universidad de Nueva York (NYU).

(Puede leer: Ciberdelincuentes publican datos de 235 millones de usuarios de Twitter).

Entre las personalidades que están de regreso en la red del pájaro azul, figuran "antivacunas" como el cardiólogo Peter McCullough o el doctor Robert Malone, que había sido suspendido hace un año por haber advertido de la supuesta peligrosidad de las vacunas contra el coronavirus, sin información contrastada que lo respaldara.



Desde que se levantó la suspensión de su cuenta, Malone, que tiene más de 869.000 seguidores, ha publicado varios mensajes con información falsa sobre la vacuna contra el covid-19.

Entre los antiguos parias nuevamente autorizados en la red social también se encuentra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien no obstante mantiene, por el momento, su promesa de no regresar y utilizar únicamente la red social Truth Social, que él mismo creó el año pasado.



Mike Lindell es uno de los más incendiarios. Suspendido dos veces en 2021, el director general de la empresa My Pillow y partidario incondicional de Trump pidió, ni bien se restableció su cuenta, "fundir las máquinas de votación electrónica para convertirlas en rejas de prisión".

Facebook Twitter Linkedin

El asalto al Capitolio de Estados Unidos para que Joe Biden no se posesionara conmocionó al mundo. Foto: Michael Reynolds. EFE

(Le puede interesar: Los mensajes y tuits de falsos perfiles que probarían la intromisión rusa en Colombia).

Se trata de una referencia directa a la teoría de la conspiración de que el recuento de votos en las elecciones presidenciales de 2020 fue manipulado con la ayuda de máquinas de votación, lo que nunca se ha demostrado.

Las cuentas restablecidas siempre deben seguir nuestras reglas FACEBOOK

TWITTER

También fue readmitida en Twitter la activista de extrema derecha Pamela Geller, presentada por la organización jurídica para la lucha contra el extremismo Southern Poverty Law Center como "una de las activistas antimusulmanas más extravagantes de Estados Unidos".

A pesar de que Elon Musk aclaró que Twitter "sigue comprometido en prevenir contenido peligroso" en su sitio web, así como "actores maliciosos"; Twitter aseguró en una publicación en su plataforma que una "suspensión permanente por romper las reglas (de la red social) es una medida desproporcionada".

Nuevos despidos de Twitter

Por su parte, la agencia de medios 'Bloomberg' informó que la compañía ha hecho grandes recortes en su equipo de confianza y seguridad, el cual está encargado de manejar la moderación de contenido global, y en la unidad relacionada con el discurso de odio y el acoso.

Facebook Twitter Linkedin

La red social ha pasado por varias crisis desde que fue comprada por el magnate Elon Musk. Foto: iStock

Se trata de una docena más de trabajadores de las oficinas de la empresa ubicadas en Dublín y Singapur, quienes fueron despedidos, según fuentes que no quisieron ser identificadas, citadas por la agencia de medios.



Nur Azhar Bin Ayob, el jefe de integridad para la región Asia-Pacífico de Twitter, es una de las personas que ya no hacen parte de la empresa; así como Analuisa Domínguez, directora sénior de política de ingresos de Twitter.

(No deje de leer: Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez y Federico Gutiérrez; blancos de tuits que vinculan con Rusia).

Estos cambios no se han hecho públicos y las directivas de Twitter.

Por su parte, Ella Irwin, vicepresidenta de confianza y seguridad, confirmó a la agencia 'Reuters' que la información de los despidos en Singapur es verídica. Eso sí, no quiso dar detalles al respecto.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de AFP y Bloomberg