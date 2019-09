Twitter cierra miles de cuentas de noticias falsas en todo el mundo

Twitter anunció este viernes que cerró miles de cuentas utilizadas para difundir noticias falsas, entre ellas más de mil relacionadas con el partido Alianza PAÍS del presidente ecuatoriano Lenin Moreno y más de 200 operadas por el Partido Popular español.



"De acuerdo a nuestra política sobre la manipulación en nuestra plataforma, suspendimos de forma permanente todas estas cuentas", reveló la red social Twitter.

La lista incluye 1.019 cuentas ecuatorianas - en su mayoría falsas - vinculadas al partido político de gobierno Alianza PAÍS que se dedicaban "principalmente a difundir contenido sobre la administración del presidente Moreno, centrándose en temas relacionados con las leyes ecuatorianas sobre la libertad de expresión, censura gubernamental y tecnología", afirmó Twitter.



De acuerdo con la red social, "las tácticas más utilizadas fueron la manipulación de 'hashtags' y el reenvío de 'spam'".



Así mismo, la compañía aseguró que eliminó 259 cuentas de origen español que, "de manera artificial, potenciaban la opinión pública" en el país. Estos perfiles eran "operados por el Partido Popular (...) y consistían principalmente en cuentas falsas con un comportamiento de 'spam' o que hacían retuit para aumentar la interacción", detalló Twitter.

En los últimos meses, gigantes de las redes sociales, como Facebook y Twitter han tomado medidas más drásticas contra la manipulación y la difusión de noticias falsas en internet. En febrero, ambas redes sociales eliminaron más de 2.000 cuentas de orígenes ruso, venezolano e iraní que buscaban influir en la opinión pública, especialmente en temas políticos.



Del mismo modo, el mes anterior Facebook indicó que eliminó cuentas falsas con sede en Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos por publicar información errónea sobre algunos puntos del conflicto de Medio Oriente y otras con "comportamiento inauténtico coordinado" enfocado en Hong Kong. Igualmente, Twitter suspendió 4.258 cuentas que "operaban exclusivamente desde Emiratos Árabes, principalmente dirigidas a Catar y Yemen".



Estas cuentas publicaban informaciones falsas sobre la guerra en Yemen, donde Arabia Saudita asiste militarmente al gobierno desde 2015 en el combate contra los rebeldes hutíes, apoyados por Irán.



Otras 267 cuentas "interconectadas" con origen en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto fueron cerradas tras detectar que se trataba de "una operación de información multifacética dirigida principalmente contra Catar y otros adversarios como Irán".

El resto de la lista incluye seis cuentas "vinculadas con el sistema mediático estatal de Arabia Saudita" que "se presentaban como medios periodísticos independientes mientras tuiteaban, de manera favorable, sobre el gobierno de dicha nación", y la cuenta de Saúd al Cahtani, ex asesor del príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán en la corte real "por violaciones de nuestras políticas de manipulación". P



El caso más reciente obedece a las protestas de Hong Kong. Twitter anunció la publicación de datos sobre 4.302 cuentas falsas que participaron de la red de 200.000 cuentas "que intentaban sembrar la discordia sobre el movimiento de protesta en Hong Kong" y fueron identificadas en agosto.



Hong Kong ha visto meses de protestas en las que los ciudadanos se manifiestan en contra de lo que aseguran es una erosión de las libertades bajo el control de Pekín.



Mientras que Pekín no ha intervenido directamente, su poderosa máquina de medios ha aumentado constantemente una guerra de palabras y si bien Twitter y Facebook están prohibidas en China continental, el país asiático no tomó nada vez la designación de las redes sociales.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con AFP