Si alguna vez ha escuchado el nombre ‘Twitch’, pero no conoce a qué se refiere, debe saber que esta es una plataforma de streaming en vivo más grande del mundo, que inició como un retransmisor de partidas de videojuegos y ahora se ha convertido en un programa para ver todo tipo de contenido como música, estilo de vida y deportes. En este último, equipos como el PSG y el Arsenal tienen su propio canal de contenido.



Según datos del portal oficial, Twitch recibe visitas alrededor de 31 millones al día y una audiencia de más de 2,5 millones de espectadores. Por otra parte, registra que cada mes casi nueve millones de creadores de contenido hacen directos.



En cuanto a la historia de la plataforma, es necesario conocer que nació en el 2011 como una empresa alterna a la conocida ‘Justin.tv’ que se especializaba en transmisiones en vivo de juegos de video. En el 2014, Amazon la adquirió por $970 millones de dólares y se puede adquirir al comprar el paquete de membresía de ‘Amazon Prime’.



Su crecimiento ha sido tan rápido que incluso existe una ‘TwitchCon’, conferencia de los gomosos de videojuegos en general.



Twitch funciona en múltiples plataformas, por lo que puede acceder a ella desde su celular, computador, consola de juegos o smart TV, además si usted es un ‘gamer’, palabra en inglés que traduce ‘jugador’, puede registrarse allí y empezar a monetizar su contenido a través de retransmisiones, ya sea con publicidad o con donaciones directas de otros usuarios que lo sigan o estén viendo su contenido.



Para esto primero debe registrarse en la plataforma, crear un canal y descargar un programa que le ayude a configurar el streaming y la posibilidad de poder grabar sus partidas de juego. La aplicación más completa que debe descargar es OBS, que después de instalarla, puede iniciar con sus transmisiones, menciona el portal especializado ‘Xataka’.



En esta plataforma usted podrá retransmitir en directo lo que está haciendo en su ordenador.

¿De qué formas se puede ver el streaming de un canal en vivo?

Para simplemente ver algún canal, usuario o influencer que esté inscrito en Twitch, únicamente debe ingresar al portal oficial https://www.twitch.tv/ y en la barra que aparece en la parte superior digitar el nombre o usuario de quien desee ver. Para poder ver canales, no hay necesidad de estar registrado, sin embargo hay algunos canales que no dejan verse en totalidad si no se está registrado.



