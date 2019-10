Tsunami Democratic, la app con la cual coordinan protestas en España

En medio de las tensiones políticas y sociales en España, que incluyen las manifestaciones violentas del ala más extremistas de los independentistas catalanes, una aplicación, llamada Tsunami Democràtic, es la herramienta de coordinación predilecta de las marchas y protestas.



En los últimos meses, la tecnología ha pasado de ser una observadora desde las tribunas de las redes sociales para empezar a usarse como herramienta. Al igual que en Hong Kong, el uso de canales de comunicación más privados, como Telegram, hace parte del día a día de los manifestantes en España.



(Le puede interesar: La oscura semana que tiene al rojo vivo la crisis catalana)



Según describe su sitio web, Tsunami Democràtic "es una plataforma de coordinación de acciones pacíficas de desobediencia civil". Se trata de una aplicación (con dos versiones para sistemas operativos Android) un sitio web, una serie de cuentas de redes sociales y un grupo de telegram, que suma ya más de 368.000 miembros. La 'app' no está disponible para iPhones.



El recurso, diseñado por un grupo de independentistas catalanes que llevan el mismo nombre, que permite la planeación de acciones colectivas coordinando la disponibilidad de tiempos de distintos miembros. Lo diferente a otras herramientas es que posee funcionalidades específicas pensadas en el anonimato y la privacidad.



Según su portal, Tsunami Democràtic, que tiene su propia etiqueta en redes sociales, es "confiable" puesto que solo puede ser instalada si se recibe un código QR por parte de terceros, que son denominados "validadores de confianza".



"Una vez recibas el código QR de la aplicación ya formarás parte del Tsunami", dice el portal. La aplicación no exige registro y no pide datos personales, con lo que el acceso es anónimo y privado.

Una vez recibas el código QR de la aplicación ya formarás parte del Tsunami FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo funciona?

Una vez está instalada en el dispositivo, el usuario comparte los horarios y ubicaciones en las que estará disponible en las próximas ocasiones. La ubicación es aproximada y busca facilitar los encuentros en acciones programadas en las cercanías.



(Lea también: 'Unidad de España es importante para el mundo': Duque sobre Cataluña)



Con esa información, la aplicación conoce cuántas personas hay disponibles en cada zona y con qué horarios. De esta forma pueden planear futuras acciones de protesta, las que insisten son "pacíficas de desobediencia civil". "A través de esta aplicación haremos las convocatorias del Tsunami Democrático. Nos ayudará a estar en todas partes: necesitamos ser muchísimos!", reza la web.

La aplicación tiene un canal de difusión en Telegram. En el chat de mensajería el grupo comparte imágenes, videos y diferentes enlaces. Foto: Tecnosfera

Prohibición y polémica

El Gobierno español ha manifestado en repetidas ocasiones, casi tres años después del fracasado referendo independentista, que los malestares internos en la ciudadanía son un tema de relacionamiento y convivencia. En varios momentos, el mandatario Pedro Sánchez ha condenado la protesta y ha asegurado que la población catalana no independentista es ignorada por grupos más extremos.



Sin embargo, las manifestaciones y líderes catalanes han expuesto inconformidades y han dicho que rechazan los actos violentos, pero mantienen la necesidad de un diálogo con el gobierno central para definir los asuntos de autonomía territorial y la situación legal de 9 líderes independentistas capturados semanas atrás.



En esas tensiones, Tsunami Democratic ha sido objeto de numerosos titulares y pronunciamientos del gabinete español. El pasado 18 de octubre medios locales reportaron que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó a la Guardia Civil que clausurara las páginas web de la plataforma en el marco de una investigación por indicios de delitos de terrorismo. García también solicitó el cierre de perfiles de redes sociales y pidió a las operadoras de telecomunicaciones no prestar servicio a los dominios del movimiento.



Al respecto, la aplicación descentralizada publicó: "Hoy España nos ha querido criminalizar y nos ha abierto diligencias por terrorismo y nos ha censurado la web. Esto nos obliga a no desfallecer en la defensa del derecho a la protesta y de la desobediencia civil, por definición no violenta".



Ante la medida del juez, la comunidad generó un nuevo dominio (democratictsunami.eu. para reemplazar tsunamidemocratic.cat) y calificó la acción como un ataque contra la libertad de expresión, recomendando el uso de un VPN, que permite saltarse el bloqueo en territorio español.



Miles de personas han twitteado con el hashtag #SpainSitAndTalk este lunes, hasta hacerlo tendencia mundial. En parte, el contenido ha sido promovido por los canales de comunicación del grupo, que había hecho el llamado a tuitear con esta frase a partir de las 8 de la noche, de la hora local. La consigna pide al gobierno español a sentarse y hablar con el gobierno catalán para encontrar una salida al actual conflicto político a través de "el diálogo y el respeto".

Llamado a la 'No violencia'

La aplicación, a diferencia de otras plataformas, tiene una declaración de "directrices de la no violencia", que categóricamente rechaza tintes extremistas "No justificaremos una «victoria» obtenida mediante métodos violentos", dice uno de los principios.



Bajo el lema de "Derechos - Libertad - Autodeterminación", la aplicación comparte algunos lineamientos como la idea de no denominar al oponente como "enemigo" o a no promover ideas radicales sobre quién tiene la verdad o la razón y quién no.



"Estamos dispuestos a soportar sufrimiento en lugar de infligir él. No combatiremos violentamente si nos atacan" y "Nuestras acciones ponen énfasis en la franqueza para promover la comunicación y los procesos democráticos. Trabajamos para procesos que expresan «poder con», no «poder sobre» los demás", dicen otros apartados.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET