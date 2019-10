Bloqueos a Tsunami Democràtic, la aplicación independentista en España

En medio de las tensiones políticas y sociales en España, sectores han puesto sus ojos en una aplicación móvil que para algunos se ha convertido en la herramienta de coordinación pacífica para marchas de independentistas en Barcelona, pero que para otros mantiene vínculos con terroristas.

Esta semana, por orden judicial, la plataforma de desarrollo de software Github, perteneciente a la multinacional Microsoft, tuvo que bloquear el acceso y funcionamiento de la aplicación móvil.

La plataforma de código recibió un correo electrónico con la orden “para solicitar la retención del contenido y los datos relacionados con la investigación antes mencionada”, en referencia al proceso en curso sobre este movimiento de la Audiencia Nacional. En respuesta, la empresa eliminó el contenido, pero voceros dijeron a la prensa local que eso “no significa que estén de acuerdo con ello”. Además, Github publicó un comunicado con la carta completa.



Ante esta decisión, Tsunami Democràtic publicó un manual para descargar y actualizar la aplicación desde Telegram y rechazó que se le describa como una “organización criminal con fines terroristas”.



El bloqueo llega después de amenazas de algunos funcionarios públicos que decían que tomarían acciones más firmes para que proveedores cierren los canales de comunicación del movimiento, como su sitio web y sus redes sociales.

Los antecedentes

Tsunami Democràtic surgió el 2 de septiembre, con una cuenta en Twitter que llamaba a la “desobediencia civil” y la “no violencia” para responder a una sentencia judicial que juzga a los líderes del intento independentista de 2017.



En redes, la mecha que encendió la cuenta inicial se propagó entre las cuentas de dirigentes de todas las formaciones y entidades independentistas se hicieron eco del perfil, dándole notoriedad.



A partir de allí, su llegada al escenario físico estuvo marcado por protestas en Barcelona que se convocaban a última hora y que eran masivas y difíciles de prever. Muchas de esas protestas han terminado en disturbios y violencia.



Para la Audiencia Nacional, Tsunami Democràtic es una organización criminal que dirige a la gente a la comisión de acciones terroristas en Cataluña, con el objetivo principal de coordinar disturbios. El Gobierno español ha manifestado en repetidas ocasiones, casi tres años después del fracasado referendo independentista, que los malestares internos en la ciudadanía son un tema de relacionamiento y convivencia.



En varios momentos, el mandatario Pedro Sánchez ha condenado la protesta y ha asegurado que la población catalana no independentista es ignorada por grupos más extremos.



Sin embargo, las manifestaciones y líderes catalanes han expuesto inconformidades y han dicho que rechazan los actos violentos, pero mantienen la necesidad de un diálogo con el Gobierno central para definir los asuntos de autonomía territorial y la situación legal de 13 líderes independentistas capturados semanas atrás.



La aplicación, por su parte, tiene un manifiesto público en el que rechaza la violencia y se define como “una plataforma de coordinación de acciones pacíficas de desobediencia civil”.

Forma de operar

En los últimos meses, la tecnología ha pasado de ser una observadora para ser una herramienta de resistencia. Al igual que en Hong Kong, el uso de canales de comunicación más privados, como Telegram, hace parte del día a día de los manifestantes en España.

Una vez recibas el código QR de la aplicación, ya formarás parte del Tsunami FACEBOOK

TWITTER

Tsunami Democràtic (que tiene dos versiones para sistemas operativos Android) coordina acciones colectivas conociendo la disponibilidad de tiempos de distintos miembros. Pero a diferencia de otras herramientas, esta app solo puede ser instalada si se recibe un código QR por parte de terceros, que son denominados “validadores de confianza”.



“Una vez recibas el código QR de la aplicación, ya formarás parte del Tsunami”, expresa su portal. La aplicación no exige registro y no pide datos personales, con lo que el acceso es anónimo y privado.



Luego, el usuario comparte los horarios en los que tiene disponibilidad y su ubicación aproximada. Con esa información, la aplicación conoce cuántas personas hay disponibles en cada zona y con qué horarios. De esta forma pueden planear futuras acciones.

Tensiones en su contra

Pero el bloqueo de Microsoft no es el único en el panorama. El movimiento de redes ha sido objeto de numerosos titulares y pronunciamientos del gabinete español.



El pasado 18 de octubre, medios locales reportaron que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó a la Guardia Civil que clausurara las páginas web de la plataforma en el marco de una investigación por indicios de delitos de terrorismo.



La aplicación descentralizada se pronunció al respecto: “España nos ha querido criminalizar y nos ha abierto diligencias por terrorismo y nos ha censurado la web. Esto nos obliga a no desfallecer en la defensa del derecho a la protesta y de la desobediencia civil, por definición no violenta”.



Ante la medida del juez, la comunidad generó un nuevo dominio (democratictsunami.eu) para reemplazar a tsunamidemocratic.cat, y calificó la acción como un ataque contra la libertad de expresión, recomendando el uso de una VPN, que permite saltarse el bloqueo en territorio español.



Sin embargo, García también solicitó el cierre de perfiles de redes sociales y pidió a las operadoras de telecomunicaciones cortar sus servicios para las comunicaciones del movimiento.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET