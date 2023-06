Si se encuentra en un equipo de trabajo o maneja uno, Slack es una buena alternativa digital para agrupar las comunicaciones del mismo en un solo lugar y en tiempo real.



Esta aplicación, que funciona como un centro de mando, permite que los colaboradores de la compañía compartan sus tareas diarias o sus inquietudes laborales a través de canales de mensajería privados, en lugar de hilos de correo electrónico.

La comunicación corporativa es una cuestión que atañe a varios departamentos de una empresa. Foto: iStock

Con más de diez millones de usuarios diarios, esta plataforma puede integrar herramientas de gestión en proyectos de cualquier índole, ya sea en marketing, ventas o hasta ingenierías, según la página oficial de Slack.



Por ello, si es nuevo en la aplicación o si ya cuenta con esta, pero desea aprovechar sus funciones al máximo, estos son algunos trucos que le pueden servir y que tal vez no conocía, de acuerdo con las instrucciones de uso de la misma.

Envíe mensajes directos

Para tener un contacto directo con algún miembro en específico de su entorno laboral dentro de la plataforma, solo debe etiquetar su usuario precedido de un arroba.



Diríjase ir al chat del canal en específico, y escriba el comando '/msg' en la barra de mensajería seguido del @usuario, para que la misiva en cuestión le llegue al trabajador de interés. Algo así como una etiqueta similar al chat de WhatsApp, pero en mensajería privada.

Aprenda a buscar mensajes específicos

Si hace parte de un gran espacio de trabajo, donde puede haber miles de miembros, incluso de otras áreas de la empresa, encontrar mensajes que necesita al detalle puede ser abrumador.



En el caso de necesitar una información determinada, puede ir al chat del canal y escribir en la barra de búsqueda la frase o criterio que desea revisar seguido de 'in:#el nombre del canal', por ejemplo: presupuesto mensual in:#nómina.

Silencie los canales en Slack

Sí trabaja en una multinacional, se puede dar el caso de estar agregado a canales que no son de su prioridad y que tiene una cruce comunicacional constante.



Para silenciar los mismos, puede ir a 'Ajustes de canal' en la esquina superior derecha junto a la barra de búsqueda, y seleccionar 'Mute #nombre del canal', pero si desea callar las notificaciones en general, puede activar el 'Modo No molestar' haciendo clic en la campana de notificación situada en el costado izquierdo.

Programe recordatorios

Entre reuniones y planes de laborales se puede olvidar algunas tareas, como compartir archivos o programar encuentros entre su equipo.



La plataforma cuenta con una 'chatbot' llamado 'Slackbot' que le permite recordar esos quehaceres en el tiempo que usted considere. Para activarlo debe escribir, '/remind me to' seguido de la acción que quiere memorizar, el 'in' y el rango de tiempo, por ejemplo: /remind me to enviar presentación in dos horas.



El bot responderá de inmediato para confirmar el tiempo de recordatorio y establecer la notificación, ya sea en el chat del canal de su interés compartido o en uno privado.

Vea los mensajes no leídos en un solo clic

Otra de las funciones de las que puede hacer uso como miembro activo, es la búsqueda personalizada. Si ha desatendido el cruce de chats entre su equipo de trabajo, para volver al tanto, puede utilizar un atajo del teclado que le permita visualizar los mensajes no leídos.



Para ello, puede oprimir 'CTRL(⌘) + SHIFT + A' al tiempo, o hacer clic en la sección 'All Unreads' o 'Sin leer' con el fin de tener acceso a los comentarios enviados en todos los canales a los que hacer parte, incluso a las conversaciones directas.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

