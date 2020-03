7 Consejos para sacarle el provecho a Zoom al máximo

Mantener videoconferencias a lo largo del día puede ser una labor titánica para quienes el llevar la vida en teletrabajo es algo nuevo. Sin embargo, existen algunas reglas de uso comunes que pueden hacer su vida más sencilla.



Desde silenciar a todos los miembros hasta agregar un filtro de belleza a su video. Algunas opciones son más sencillas con comandos que puede utilizar.

1) Silencie a todo el mundo a la vez:



No sufra por el audio. Si usted es quien crea una reunión puede poner todos los micrófonos por defecto en silencio para que no haya interrupciones cada vez que alguien se une a una video llamada.



En la aplicación, existe el comando Alt +M (o en equipos Mac ⌘Cmd+Ctrl+M, para silenciar a todos los participantes al mismo tiempo.



2) Configure su audio para que siempre esté silenciado por defecto:



Si usted se está uniendo a la reunión de alguien más, puede activar y desactivar el micrófono con el comando Alt + A (⌘Cmd+Shift+A en Mac). Pero si prefiere que siempre, predeterminadamente, esté en silencio, debe ir a las configuraciones.



Justo en el ícono de micrófono en la fecha que despliega opciones vaya a la opción de 'configuraciones de audio'. Una vez allí, ubique la caja que dice 'silenciar micrófono al unirse a una reunión'. Haga clic, y fíjese que la caja quede marcada.



3) Apague su video por defecto:



Aunque en distintos escenarios es necesario prender la videocámara para transmitir más confianza y cercanía, para evitar generar más peso en las redes, usted puede optar por encender su cámara solo al inicio de las conversaciones. Sin embargo, si no es necesario, también puede configurar la aplicación para desactivar la cámara por defecto. El apagar el video permite que la llamada fluya más por solo audio.



Para lograrlo debe hacer un proceso similar al anterior. En la parte de videocámara, justo al lado del ícono, en la flecha que despliega las opciones, busque la opción de 'Configuración de cámara'. Allí podrá seleccionar la casilla 'Apagar el video al unirse a una reunión'.

4) Comparta pantalla:



El compartir pantalla es una de las necesidades más comunes: Al hacerlo, debe fijarse en los permisos que otorga a los participantes para realizar anotaciones sobre la pantalla. Para activar el compartir pantalla use el comando Alt+Shift+S (⌘Cmd+Shift+S en Mac).

5) Cambie la vista:



Si no desea ver en su computador el rostro de quien habla por encima del de los demás puede activar la opción Gallery view (vista en galería), que le permite ver a todos los participantes en la reunión a la vez. Esta es una opción interesante cuando la idea de la reunión es compartir conjuntamente.



Para activarla, vaya a la esquina superior derecha y haga clic en la pestaña "Vista de galería". La opción permite hasta 45 participantes en simultáneo. Para volver a cambiarlo, debe hacer el mismo proceso pero oprimir en 'Speaker View'.

6) Juegue con su apariencia:



Bien sea porque quiere una ayuda para no verse con todas las imperfecciones en el rostro o porque quiere bromear con los fondos, Zoom le permite realizar pequeñas modificaciones visuales a la imagen que usted comparte en sus reuniones.



Existe la función 'Retocar mi apariencia', que funciona como un filtro de aplicaciones como Instagram o Sweet Selfie, que 'suaviza' la imagen. Para activarlo, justo al lado del ícono de video, vaya a configuración de video. En la sección Mi video, active la casilla Retocar mi apariencia y quedará listo.



Por otra parte, para cambiar el fondo, si bien hay unos requerimientos a nivel de sistema, la mayoría de usuarios pueden personalizar el fondo de su imagen. Así puede transportarse a la playa, o poner una mascota en el fondo, incluso subir su propia imagen predilecta. Lo que debe hacer es ir a Configuración y buscar la opción 'Fondo virtual' (Virtual Background). Una vez allí, podrá elegir entre las opciones o cargar la imagen que guste.

7)Active la grabación de sus sesiones:



Tanto usuarios casuales como corporativos tienen la opción de realizar grabaciones en Zoom. La diferencia, por el momento, es que la versión gratuita no le permite grabar desde el teléfono y que en el caso de la versión gratuita las reuniones grupales solo pueden durar hasta 40 minutos.



Para activar la grabación de las sesiones use el comando Alt + R (⌘Cmd+Shift+R en Mac). Para terminarla puede oprimir el botón o usar el comando Alt + P (⌘Cmd+Shift+P) para pararla. En caso de que no recuerde los comandos, siempre puede ir a Configuración y activar la opción "Grabación", lo que pondrá el icono en la barra de herramientas inferior.



Las grabaciones son archivos que se pueden compartir porteriormente en servicios como Google Drive o Dropbox o subir directamente a canales como YouTube o Vimeo.





*Pro: Por último, controle quiénes pueden unirse a su videollamada. Para evitar que cualquiera con el link de la reunión se una en cualquier momento, usted puede configurar una clave de acceso, de hasta 16 dígitos.



Para hacerlo usted debe acceder a la configuración del Zoom Room, como propietario o administrador a una cuenta. En la opción Gestionar salas, elija la que necesita ver y aplicar la configuración. En la parte derecha diríjase a editar y busque la opción código de acceso en el Perfil. Edite el código y guarde los cambios. Para el usuario que desee unirse la aplicación le pedirá la contraseña para unirse.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET