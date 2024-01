Truco para usar WhatsApp sin internet o datos móviles

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo. En las tiendas de aplicaciones de los celulares tiene más de 5.000 millones de descargas y es una de las más usadas por las personas.



Asimismo, WhatsApp es usada, además de para comunicarse con personas conocidas, como medio de difusión laboral, plataforma de servicio al cliente, portal de domicilios, entre otras muchas funciones que hacen que para muchas personas sea indispensable acceder a su mensajería en todo momento.

Muchas personas, entonces, sueñan con la posibilidad de acceder a WhatsApp aún sin datos. Es por esto que la plataforma desarrolló une herramienta creada exclusivamente para quienes pasen por desplazamientos o situaciones que los alejen de una conexión a internet.



El método se llama 'WhatsApp Proxy', lo que significa, según el portal tecnológico 'Wired', que los usuarios deben valerse de un servidor que almacene y envíe datos, aún sin ellos tener directamente una conexión a internet.

¿Qué es un proxy?



'Wired' explica que un servidor proxy es, por decirlo así, un tercero encargado de filtrar y triangular la información entre una cuenta y otra. Esta es una forma efectiva y avalada por la aplicación para usar el servicio de mensajería sin una adecuada conexión a internet, pero vale aclarar que la protección cifrada de extremo a extremo ofrecida por la plataforma queda virtualmente anulada por esta acción.

La velocidad de envío y recepción también puede verse afectada, por lo que conviene cerciorarse que el servidor que usted va a usar es seguro, antes de poner en riesgo su privacidad y su experiencia como usuario.

¿Cómo usar el modo proxy en WhatsApp?

El procedimiento es sencillo y se puede hacer en la aplicación, sin necesidad de descargar nada extra. Primero, es importante que conozca el código numérico del proxy al que va a acceder. Luego:

Abra WhatsApp

Vaya a la sección de ‘Ajustes’, en los tres puntos de la esquina superior derecha en Android o en la esquina inferior derecha en iOS.

Ingrese a la opción 'Almacenamiento y datos', y luego toque la que dice 'Proxy'.

Toque 'Configurar proxy' e ingrese el código numérico del servidor proxy al que se quiere conectar.

Si el número es correcto, le aparecerá un círculo verde que indica que la conexión con el servidor es exitosa.

Cabe aclarar, no obstante, que el servidor proxy debe estar conectado a internet, pues de lo contrario, el truco no servirá. Este método está diseñado específicamente para quienes hacen desplazamientos a otros países en los que la conexión no se les está permitida, no hace que aparezca una señal mágica para enviar mensajes.

