Conversar sin barreras: 7 aplicaciones para hacer traducción en tiempo real

Está de viaje en un país en el que no entiende ni una palabra de la que hablan los locales. Quiere preguntarles por una dirección o una recomendación para comer y poco le entienden sus señas. Tranquilo, ahora no hay de que preocuparse por la barrera idiomática.



Existen diferentes herramientas que le pueden ayudar a comunicarse con personas que no hablan su mismo idioma. Son aplicaciones que hacen traducción en tiempo real.



Uno de los avances que llegó de la mano de las nuevas herramientas de inteligencia artificial es la mejora continua de estas aplicaciones o funciones complementarias de procesamiento de lenguaje que, entre otros usos, tienen la posibilidad de traducir de una lengua a otra con mayor precisión que en otros tiempos.

​

La traducción en tiempo real permite que haya una conversación fluida entre los hablantes sin que el idioma sea una barrera. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las opciones que están disponibles en la actualidad.

Traductor de Google

Esta herramienta ofrece el servicio de traducción en tiempo real y se puede usar de manera sencilla y gratuita desde el celular. Simplemente hay que elegir el par de idiomas que se empleará (en iOS el idioma de la izquierda debe corresponder al de la primera persona que va a hablar) y luego presionar en la opción que dice “conversación”. De esa manera el sistema es capaz de ir saltando de una lengua a otra según sea necesario. Para que la conversación sea fluida cuando se haya dado el primer comando, oprima el modo automático (el micrófono con estrellas a los lados). El Traductor de Google en el ordenador solo funciona para texto, imagen, documentos y sitio web. Esta herramienta cuenta con 133 idiomas, entre ellos lenguas indígenas y dialectos.



Traductor de Microsoft

Esta app también cuenta con una opción para la traducción de conversaciones en tiempo real. Y al igual que el Traductor de Google, también tiene otras funciones adicionales, como la posibilidad de traducir el texto que se puede encontrar en imágenes como señales de tránsito usando la cámara del celular. La herramienta es gratuita y tiene otros enfoques adicionales al de la conversación. Está el empresarial, para la educación y para videos. La traducción es simultánea y multidispositivos. Puede ser a través de voz o un chat. Está disponible en aplicación o en navegador web. El Traductor de Microsoft ofrece más de 100 idiomas.

SayHi Traducir

Es la aplicación de traducción de Amazon Company, que es menos conocida que las anteriores, pero igual de útil. Al igual que en los otros casos mencionados, es posible activar la opción “Conversación” y elegir el par de idiomas que se quiere traducir para tener un intercambio en vivo. Está disponible para Android y iOs, y ofrece 101 idiomas y dialectos. Es gratuita y como plus ofrece ajustar la velocidad de la traducción en audio para un mejor entendimiento.

Yandex Translate

Traduce entre cualquier par de los 100 idiomas que tiene disponibles. Detecta la lengua de manera automática y hace la traducción en tiempo real. Al igual que el de Google y el de Microsoft, es capaz de traducir todo tipo de contenido: textos, páginas web, videos, e imágenes (cartelería u otros elementos que capte la cámara). La herramienta es gratuita y funciona sin problema sin internet.



Skype

Este servicio de videollamadas fue de los primeros en sumar una opción de traducción en tiempo real en formato texto. Para activar esta función hay que ir hasta el chat, pulsar el botón derecho sobre el nombre de la persona con la que se va a interactuar y seleccionar “Ver perfil”. Allí se despliega un menú y hay que elegir la opción que dice “Enviar solicitud de traducción” para habilitar la conversación traducida. Una vez que el contacto acepte esta solicitud, se verá la traducción en tiempo real, en la lengua previamente seleccionada.

Google Meet

Esta plataforma ofrece la opción de traducción por subtítulos para videollamadas, pero sólo para las ediciones de Workspace: Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching & Learning Upgrade y Education Plus. Para activarla, en la reunión presione en “Más opciones”, “Configuración” y “Subtítulos”. Seleccione el idioma de la reunión y se habilitará la opción de “Subtítulos traducidos”. La versión gratuita de Meet no cuenta con esta opción, pero sí ofrece el subtitulado en tiempo real (sin traducción) de la conversación, lo que lo puede ayudar si tiene un dominio intermedio del idioma de la persona que habla.

iTour Translator

Esta herramienta permite realizar traducciones en tiempo real del audio que percibe, arrojándole subtítulos. Es ideal para asistir a clases internacionales. Tiene la opción de hacer traducción de conversaciones, llamadas telefónicas y videollamadas en vivo. iTour también permite crear reuniones multilingües y traducirlas de forma simultánea. Así mismo, esta app es en sí una red social en la que se puede conocer gente e interactuar sin la preocupación del idioma. Alberga 119 idiomas y puede llamar a más de 200 países. Para algunas funciones hay algún tipo de cargo.

DESIRÉE JAIMOVICH

PARA LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA



(*) Con información de EL TIEMPO.