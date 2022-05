La aplicación de citas Tinder se ha popularizado cada vez más y cada vez son más los usuarios que pactan reuniones presenciales para socializar.



Por esto, Tinder tiene varias recomendaciones para que las personas no corran riesgos. Teniendo en cuenta que se pueden presentar situaciones de peligro al citarse con personas de las que no se tienen conocimientos previos, además de la conversación pór la 'app'.​

Primero, Tinder le indica a los usuarios que nunca envíen dinero ni compartan su información financiera. Incluso, pide que si otro usuario le pide dinero, les informe de inmediato.



Lea además: El metaverso le aportaría a la región 320.000 millones de dólares



Por otro lado, para proteger la información personal se recomienda no compartir información sensible como, la dirección de su casa o trabajo, o detalles sobre su rutina diaria (por ejemplo, que usted va todos los lunes a determinado gimnasio) con personas que no conozca.



También limitar la información que que tiene que ver con sus hijos en el perfil y en las primeras conversaciones. Evitar compartir detalles como los nombres de sus hijos, el colegio en el que estudia o sus edades e incluso sus géneros.



Por otro lado, inicialmente mantenga las conversaciones en la plataforma de Tinder. Muchos usuarios con intenciones inescrupulosas intentan mudar de inmediato la conversación a mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, correo electrónico o teléfono donde pueden delinquir con más comodidad.



Es necesario conocer a la otra persona antes de aceptar reunirse o conversar fuera de Tinder. Si debe hacer varias preguntas para detectar señales de alerta o actitudes personales sospechosas, hágalo, lo primordial es tener todo claro antes del encuentro.



Una llamada telefónica o una videollamada pueden ser una herramienta de detección útil antes de reunirse y le puede brindar un parte de tranquilidad.



Puede leer: Sony anunció que la PlayStation 5 tendrá nuevos y llamativos colores



En caso de viajar a un nuevo lugar, revise las leyes locales e investigue qué tipos de protección legal están disponibles para usted en función de la orientación sexual. En el caso de que se encuentre en un territorio inseguro, le sugerimos desactivar la opción "Mostrarme en Tinder", que puede encontrar en la página de configuración.



Si ha añadido una orientación sexual a su perfil y elige mostrarla en Tinder, la 'app' hará que su orientación sexual no sea visible en su perfil hasta que deje esa área.



"Por ello, usted necesita tomar especial precaución si elige conectarse con nuevas personas en dichos países, ya que se sabe que algunas fuerzas del orden público usan aplicaciones de citas como herramientas para un posible aprisionamiento", agregó Tinder.



Además, advierten que en algunos países se han introducido recientemente leyes que penalizan las comunicaciones entre individuos en aplicaciones o sitios web de citas del mismo sexo, e incluso agravan las sanciones si dicha comunicación conduce a encuentros sexuales.

También puede leer:

Sáquele más provecho a su teclado: para esto sirven las teclas F

Android tendrá nuevos juegos disponibles similares a Pac-Man

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET