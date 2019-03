Nuevo algoritmo de Tinder le da más peso al gusto de los usuarios

Después de meses de críticas, la aplicación de citas en línea Tinder reveló cambios en el algoritmo que aplica para que los usuarios puedan dar 'me gusta' unos a otros y empezar una conversación (conocido como 'matches').



En el pasado, la forma de seleccionar los perfiles recomendados ha sido catalogada de 'superficial', pero según informó la empresa, el cambio introducido este mes hará que las opciones de citas sean más personalizadas.

"Elo es agua pasada en Tinder. Es una medida obsoleta y nuestra tecnología de vanguardia ya no la utiliza para nada", reza la publicación de la aplicación.



En una publicación en su blog, Tinder reveló cómo funcionaba el sistema anterior y se refirió a la técnica con la que se visibilizaban y posicionaban los perfiles dentro de su plataforma. A mayor visibilidad, mayores oportunidades de hablar con posibles citas.



El sistema, denominado 'Puntaje Elo', era una clasificación automática que la app realizaba de las interacciones entre los perfiles, analizando la forma en la que los usuarios daban 'me gusta' o rechazaban los perfiles de otros.

Elo comparaba 'me gustas' con rechazos entre dos contactos para establecer si tenían un rango de interacción similar. Dependiendo de las calificaciones de perfil que recibiera se hacía una “puntuación”.



La clasificación era criticada porque personas con menos puntos no eran tan visibles para personas con una alta cantidad de 'me gusta'. Dicho método tendía a beneficiar a perfiles atractivos, que tenían mayor cantidad de puntos por acumular más 'matches' en la plataforma. En la práctica, las personas menos atractivas podían ser menos visibles.



Según Tinder, desde este mes, Elo ya no estará en funcionamiento. "Nuestro sistema actual ajusta sus 'matches' potenciales cada vez que alguien desplaza vuestro perfil hacia la derecha o hacia la izquierda, y cualquier cambio en el orden de vuestros matches se refleja en 24 horas o así". Esto significa que en adelante, los usuarios darán su opinión frente a un perfil y esa actividad será tenida en cuenta para futuras visualizaciones de perfiles recomendados por la aplicación.



Frente a cómo destacarse en la red, la respuesta de Tinder fue predecible: "usar más la aplicación". Esto porque argumentan que la 'app' privilegia a los usuarios activos sobre aquellos que usan la red de forma casual o ya son cuentas inactivas.



La aplicación también enfatizó que aparte de la ubicación, el género y las preferencias de edad, distancia y género para comenzar, Tinder no pide otros detalles como el color de piel o el salario.



"Nos da igual (o no registramos) si vuestro color de piel es negro, blanco, magenta o azul. Nuestro algoritmo no sabe si ganáis 10 dólares o 10 millones de dólares al año y tampoco vamos a colocar a las rubias a la cabeza de vuestras listas porque supuestamente sean las más divertidas. No creemos en los estereotipos", aseguró la firma.



En adelante, la aplicación de citas, disponible en 190 países, emparejará a los usuarios de acuerdo a su actividad reciente, las preferencias y la ubicación.



REDACCIÓN TECNÓSFERA@TecnosferaET