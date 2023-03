Nueva Zelanda se uniría a la prohibición de varios países de limitar el uso de TikTok en los dispositivos de sus parlamentarios por temores de seguridad respecto al uso y cuidado de los datos de la plataforma de propiedad china.



De acuerdo con el jefe ejecutivo de los Servicios Parlamentarios, Rafael González-Montero, la aplicación estará vetada a partir del 31 de marzo en todos los dispositivos con acceso a la red parlamentaria, pues los riesgos de seguridad no son aceptables en el actual entorno.



(Lea también: Avanza la prohibición de TikTok en Estados Unidos)

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido también prohibieron la plataforma del grupo ByteDance por el temor de que las autoridades de China puedan acceder a los datos. Además, la Comisión Europea ordenó a sus empleados desinstalar la aplicación en sus dispositivos y se unieron a la determinación tomada por India en 2020, tras enfrentamientos en la disputada frontera entre los dos países asiáticos.

La separación

Si bien TikTok ha explicado que cumple con el tratamiento de datos y que en el caso de Europa tienen almacenados los datos en servidores locales ahora la aplicación medita la posibilidad de separarse de ByteDance Ltd., su empresa matriz china, para ayudar a abordar las preocupaciones sobre los riesgos de seguridad.



Esta desinversión podría resultar en una venta o una oferta pública inicial y se considera un último recurso que ocurriría solo si no se aprueba la propuesta actual de la empresa con autoridades de seguridad nacional. Incluso entonces, el Gobierno chino tendría que aceptar tal transacción.



El negocio estadounidense de TikTok podría estar valorado en entre 40.000 millones y 50.000 millones de dólares, de acuerdo con Mandeep Singh y Damian Reimertz, analistas de Bloomberg Intelligence.



(Le puede interesar: TikTok se plantea separarse de su matriz china, ByteDance)



La empresa también atraviesa una revisión de seguridad nacional por parte del Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos y acordó el año pasado implementar cambios en un plan que llama Proyecto Texas. La propuesta incluye incorporar al gigante tecnológico estadounidense Oracle Corp. para que aloje los datos de usuarios de EE.UU. y revise su software, y nombrar una junta de supervisión de tres personas aprobada por el Gobierno. Varias de estas medidas ya están en marcha.



TikTok aún no sabe si sus planes serán suficientes para seguir en Estados Unidos, pero los miembros del comité del Departamento de Justicia se muestran reacios a aceptar la propuesta de la aplicación. “Ni la prohibición de TikTok ni su separación de ByteDance abordan las preocupaciones de seguridad nacional sobre las transferencias de datos”, dijo Brooke Oberwetter, portavoz de la empresa.

Facebook Twitter Linkedin

La aplicación lleva semanas en el ojo del huracán. Foto: iStock

Sobre el Proyecto Texas, añadió que los datos de TikTok para sus usuarios en Estados Unidos se mantendrían con un estándar de seguridad más alto que cualquier empresa estadounidense comparable.



La empresa se enfrenta a un aluvión de posibles leyes en el Congreso, algunas exigen una separación. Los legisladores, preocupados de que la aplicación se vea obligada a compartir datos con el Gobierno chino o que China pueda usarla como herramienta de influencia, proponen varios proyectos de ley con apoyo bipartidista que exigen prohibir la aplicación o venderla.

Ni la prohibición de TikTok ni su separación de Byte Dance abordan las preocupaciones de seguridad nacional sobre las transferencias de datos FACEBOOK

TWITTER

Se le ha pedido al director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, que testifique ante un comité de la Cámara la próxima semana sobre las prácticas de seguridad y privacidad de datos de la aplicación, y la relación de la compañía con el Partido Comunista de China.



(Lea además: ¿Qué tan ciertas son las prevenciones de los servicios secretos sobre Tik Tok?)



ByteDance fue valorado en alrededor de 220.000 millones de dólares en una reciente inversión en el mercado privado de la firma G42, una empresa de inteligencia artificial de Abu Dabi, según informo Bloomberg News por separado.



Es un descuento significativo frente a los 300.000 millones de dólares que el propietario de TikTok estableció durante un programa de recompra de acciones el año pasado.



G42, controlado por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, de Emiratos Arabes Unidos, adquirió una participación de más de 100 millones de dólares de inversionistas en los últimos meses a través de su 42XFund.



REDACCIÓN TECNOLOGÍA*

* CON BLOOMBERG

Más noticias

Microsoft presentó Copilot, la IA que es una gran aliada de la productividad

Cómo recuperar mensajes y conversaciones eliminadas en WhatsApp