TikTok, la popular aplicación de video propiedad de ByteDance, dio un paso audaz al asociarse con Wikipedia para enriquecer la experiencia de sus usuarios.



Esta colaboración estratégica tiene como objetivo proporcionar información instantánea a través de enlaces directos a la famosa enciclopedia en línea.

TikTok, conocida por su amplio público joven, se ha convertido en un espacio no solo para el entretenimiento, sino también para la búsqueda de conocimiento. Consciente de este cambio en la dinámica de los intenautas, la red social introdujo una funcionalidad orientada a mejorar su acceso a información.



La plataforma implementó la inclusión de fragmentos de Wikipedia en los resultados de búsqueda relacionados con personas, lugares y eventos. Esta iniciativa impactó en búsquedas tan variadas como 'The New York Times', 'Taylor Swift' y 'Día de Acción de Gracias', según informes de The Verge.



TikTok muestra entradas de Wikipedia con enlaces a ella desde la app. Foto: Wikipedia

La colaboración entre TikTok y Wikipedia permite a los usuarios acceder a información directamente en la plataforma de vídeo. Esta característica ha estado en fase de prueba durante varios meses, según lo confirmado por el portavoz de TikTok, Zachary Kizer, en declaraciones al medio citado.



Concretamente, los enlaces a la enciclopedia en línea aparecen en medio de los resultados de búsqueda mientras los usuarios exploran metrajes relacionados. Al hacer clic en estos links, las personas son dirigidas de inmediato a los contenidos de la página web.

TikTok incorpora una tienda en su plataforma

Desde el 12 de septiembre, los usuarios en Estados Unidos pueden acceder a TikTok Shop, una experiencia de comercio digital que les permite encontrar y adquirir productos directamente desde la aplicación.

La plataforma habilitó una pestaña dedicada llamada 'Shop' en la que la comunidad puede realizar compras de manera directa. Además, en los perfiles de las marcas y creadores, los usuarios encontrarán catálogos de productos, reseñas de otros individuos y la opción de iniciar la compra desde allí mismo.

TikTok agregó una nueva funcionalidad. Foto: TikTok

En cuanto a la seguridad de los pagos, la red social optó por servicios de terceros de confianza. Estos no solo protegen los datos de los usuarios, sino que también están gestionados por United States Digital Service (USDS).

Pero eso no es todo, TikTok ha ido un paso más allá al introducir un programa de afiliados que permite a los creadores de contenido contactar a los vendedores y monetizar sus metrajes.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.