El Gobierno de Países Bajos anunció este martes que los teléfonos de trabajo que reciban los funcionarios gubernamentales se configurarán de tal manera que sólo podrán instalarse las aplicación preaprobadas, evitando aquellas “sensibles al espionaje” como la red social TikTok.

La secretaria de Estado Alexandra va Huffelen anunció en una carta al Parlamento de Países Bajos que se desaconseja inmediatamente el uso de estas plataformas en teléfonos de trabajo de todos los funcionarios por el riesgo que tienen de “espionaje”, y que, en el corto plazo, los móviles que reciban los empleados públicos tendrán restringida la descarga de aplicaciones consideradas de riesgo. Hay 140.000 funcionarios en este país, aunque no está claro cuántos tienen realmente un teléfono de trabajo independiente al móvil personal.



Por su parte, el Ejecutivo de Mark Rutte cumple así con las recomendaciones del servicio general neerlandés de inteligencia (AIVD), quien le advirtió del mayor riesgo de espionaje de los teléfonos gubernamentales en los que estén instaladas las aplicaciones “administradas por países con un programa cibernético ofensivo dirigido a los intereses neerlandeses”, lo que incluye a China, Rusia, Irán y Corea del Norte.



Esto supone que las aplicaciones de origen estadounidense, como Instagram y Facebook, no están incluidas en la lista de aplicaciones de riesgo.



Países Bajos sigue con esta decisión a otros países e instituciones que han anunciado ya restricciones a TikTok, como Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos o la propia Comisión Europea. El Parlamento neerlandés estaba a favor de una prohibición en este sentido.



En Italia, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) abrió una investigación contra la plataforma TikTok por la publicación de numerosos vídeos de jóvenes que incurren en conductas autolesivas, el último, el llamado reto de "la cicatriz francesa".



A raíz de la investigación a la empresa TikTok Technology Limited (responsable de las relaciones de la conocida plataforma con los consumidores europeos) la AGCM llevó a cabo, con la ayuda de la Unidad Especial Antimonopolio de la Guardia de Finanzas, un registro en la sede italiana de la compañía, explicó el organismo en su página web.



Según el organismo, Tik Tok no cuenta "con sistemas adecuados para supervisar el contenido publicado por terceros y no se aplican las normas de la remoción de contenido peligroso que incite al suicidio, autolesiones e información incorrecta", explicó en una nota.



La investigación se centra en la última tendencia autolesiva que ha aparecido en la plataforma china y que llega desde Francia y que consiste en pellizcarse los pómulos con tanta fuerza y durante tanto tiempo que tiene que salir un moratón, pero que puede incluso dejar señales permanentes.



La AGCM añade que "se investiga que TikTok no haya establecido sistemas de seguimiento adecuados para supervisar los contenidos publicados por terceros, según los parámetros requeridos, y sobre todo en presencia de usuarios del servicio especialmente vulnerables como los menores".



También se está investigando "la explotación de técnicas de inteligencia artificial susceptibles de provocar un condicionamiento indebido de los usuarios".



"La referencia es, en particular, al algoritmo subyacente al funcionamiento de la plataforma que, utilizando los datos del usuario, personaliza la visualización de publicidad y vuelve a proponer contenidos similares a los que ya se muestran y con los que se ha interactuado a través de la función Me gusta", explica.

