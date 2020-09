Cuatro días claves en pulso por control de TikTok en EE. UU.

Poco más de una semana después de conocerse el acuerdo entre TikTok y el gigante de tecnología estadounidense Oracle, el panorama es aún incierto y variable por la posición que ha tenido la Casa Blanca sobre este asunto.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dado un ultimátum para que la red social china fuera vendida por motivos de “seguridad nacional”, como condición para continuar operando en Estados Unidos. Y en ese marco se llegó al acuerdo con Oracle.



El sábado, el mandatario señaló como un éxito el pacto, asegurando que la red social “no tendría que ver con China” y “será totalmente segura”.



Pero solo dos días después, el presidente indicó que no aprobaría el acuerdo si ByteDance, empresa a la que pertenece TikTok, mantenía el control sobre esta. Ello generó nuevamente una total incertidumbre respecto al futuro de la app, la cual tiene hasta el próximo domingo 27 de septiembre como plazo para no ser bloqueada en Estados Unidos.

El acuerdo

En la noche del domingo 13 de septiembre, pocos días antes de la primera fecha límite que el Gobierno estadounidense había dado para que TikTok contara con capital de EE. UU., se conoció que la compañía experta en desarrollo y soluciones en la nube Oracle se impuso en la puja a Microsoft para lograr quedarse con las operaciones de la red social en Estados Unidos.



Es una carrera que comenzó después de que en agosto Trump sumó a la red social en su disputa comercial con China, asegurando que iba a prohibir TikTok en Estados Unidos, lugar donde la aplicación tiene más de 100 millones de descargas, por la posibilidad, según el mandatario, de que el Gobierno chino la use para espiar la información de sus usuarios y eso suponga una vulneración de la privacidad de los estadounidenses.



Una vez conocida la alianza, Oracle salió escuetamente a confirmar que la propuesta ya había sido presentada al Departamento del Tesoro de EE. UU. con el fin de lograr su aprobación y afirmó que actuará “como proveedor de tecnología”. En ese momento no se habló de más detalles.

Trump indicó que Oracle y Walmart "tienen una asociación" para TikTok y aseguró que "van a tener un control total". Foto: Alex Plavevski. EFE

Aun así, el fin de semana el presidente Trump dio nuevos pormenores y precisó que la reconocida cadena de almacenes Walmart también está dentro del acuerdo y que fortalecería el lado comercial, mientras que Oracle se convertiría en el nuevo proveedor de nube de TikTok.



Para esto se crearía una nueva entidad, llamada TikTok Global, que generaría, según Trump, 25.000 empleos nuevos con una sede posiblemente en Texas y de la cual, entre Oracle y Walmart, contaría con una participación conjunta del 20 por ciento.



Las dos compañías pagarían un total de 12.000 millones de dólares por sus participaciones si aceptan la valoración de 60.000 millones que quiere ByteDance para TikTok.

Dentro de lo que se estableció, se determinó que la junta directiva estaría compuesta por cinco personas, de las cuales cuatro serían estadounidenses, y tendría como director a Doug McMillon, director ejecutivo de Walmart.



Incluso, en un comunicado conjunto las dos compañías estadounidenses, dieron a conocer que TikTok se comprometió a dar 5.000 millones de dólares en impuestos al Tesoro de EE. UU. con el fin de “crear una iniciativa educativa para desarrollar y entregar un plan de estudios de videos en línea”.



Además, Oracle tendrá acceso completo para revisar el código fuente y las actualizaciones de TikTok a fin de asegurarse de que la matriz china de la compañía no use puertas traseras para recopilar datos o espiar a los usuarios estadounidenses de la aplicación.



No obstante, y según lo conocido hasta ahora del acuerdo, ByteDance podría terminar siendo dueño de hasta 80 por ciento de TikTok Global, lo que incluiría las operaciones de la aplicación en EE. UU. y el resto del mundo, excluyendo a China.



El giro

Tal vez esa sea una de las razones por las que el presidente Trump dijo que podría echar para atrás su aprobación tentativa a lo acordado entre TikTok, Oracle y Walmart, pues manifestó en los últimos días que espera que la influencia china se diluya con una futura oferta pública de la nueva compañía.



“Va a ser controlado, totalmente controlado por Oracle, y supongo que se harán públicas y comprarán el resto. Están comprando mucho, y si descubrimos que no tienen control total, entonces no vamos a aprobar el acuerdo”, sostuvo el mandatario estadounidense.

TikTok tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos. Foto: Hayoung Jeon. EFE

A esto se le suman algunas versiones de medios chinos que han precisado que Pekín rechazaría el acuerdo “porque pondría en peligro la seguridad, los intereses y la dignidad nacionales de China”.



Y los señalamientos de varios expertos de que el acuerdo no abarca de fondo la preocupación de la seguridad nacional ni la protección de la información por la que inicialmente Trump llamó a prohibir TikTok.



Hasta el momento, solo queda esperar cuál será la próxima posición del mandatario estadounidense y si da, ahora sí, luz verde.

