TikTok comparte 10 tips de seguridad para promover un ambiente seguro para menores

TikTok compartió 10 recomendaciones clave para que los padres guíen a sus hijos hacia una experiencia segura y enriquecedora en la aplicación. Teniendo en cuenta que Una de las principales preocupaciones de los padres, es que sus hijos tengan una experiencia enriquecedora al navegar en internet.

A continuación, compartimos una serie de tips que se pueden tener en cuenta para garantizar la experiencia segura de los menores.



1. Acompañamiento al abrir y configurar la cuenta: existen opciones de privacidad de TikTok para configurar la cuenta de un menor de edad y hacerla mucho más segura. Cuando se crea una cuenta para menores de edad, se activan controles en cuanto a quien puede ver sus videos y seguir sus cuentas.



En TikTok las cuentas de los usuarios entre 13 a 15 años son privadas por default, por lo que solo sus contactos pueden ver sus contenidos.



2. Conozca las funciones de seguridad: Es necesario familiarizarse con las configuraciones de privacidad de TikTok, así como, las herramientas de seguridad para ajustarlas según las necesidades y preferencias de seguridad. Se recomienda explorar el centro de seguridad de TikTok, consultar los recursos de bienestar como la Guía para madres, padres y tutores.



3. Interacción responsable: enseñe a su hijo sobre la importancia de interactuar de manera responsable y respetuosa con otros usuarios. En TikTok no se permiten contenidos ni comportamiento que afecten de alguna forma a otros usuarios. Para conocer lo que está permitido y prohibido en la plataforma puede consultar las Normas de la Comunidad.



4. Orientación sobre contenido apropiado: asegúrese de que su hijo comprenda qué tipo de contenido es apropiado para compartir y visualizar en la plataforma de acuerdo con las normas de la comunidad y la edad de los usuarios.



En caso de encontrarse con contenido inapropiado, en la plataforma existe la opción de denunciar o no me interesa, de clic en estas opciones para que no te vuelva a aparecer.



5. Explore la función de sincronización familiar: TikTok cuenta con una función que le permite a las madres y padres supervisar desde su teléfono la cuenta de su hijo y activar o configurar los controles parentales. Es muy fácil utilizarla y les ayuda a los adultos a tener un mejor acompañamiento de las actividades online de los jóvenes.

6. Supervisión de amistades en línea: incentive a tu hijo a aceptar solicitudes de amistad únicamente de personas que conoce en la vida real.



7. Reporte de comportamiento inapropiado: Explique a su hijo cómo reportar cualquier comportamiento inapropiado o contenido ofensivo que encuentre en la plataforma a través de la función de denunciar.



8. Límites de tiempo en pantalla: Desde la aplicación puede acceder a la configuración para establecer los límites de tiempo y fomentar un equilibrio saludable entre la navegación en la plataforma de su hijo y otras actividades.



9. Participación de los padres: mantenga una participación activa en la dinámica en línea de su hijo, supervisando periódicamente su cuenta.



10. Diálogo abierto: fomente un diálogo abierto y constante con su hijo sobre su experiencia en TikTok, asegurándose de que se sienta cómodo compartiendo cualquier inquietud.



“Además de estas recomendaciones, desde TikTok ofrecemos recursos adicionales a los padres a través de la Guía para Padres en el Centro de Seguridad. Esta guía proporciona información detallada sobre las herramientas de control parental, la gestión de la privacidad y la comprensión de los diversos aspectos de la plataforma”, agregó la plataforma

