TikTok, ¿cómo funciona su nueva plataforma de negocios?

La popular plataforma de entretenimiento y videos cortos anunció su nueva plataforma llamada "TikTok For Business" (TikTok Para Negocios, en español). Con esta nueva marca, la red social busca crear un ecosistema en el que todos sus productos de mercadeo actuales y futuros para marcas se encuentren en un solo lugar.



De acuerdo con el blog de TikTok, en el lanzamiento, el sitio incluirá acceso a los diferentes formatos de anuncio que tienen incorporados en la app, así como otros productos bajo este paraguas de TikTok For Business entre los que se incluyen anuncios de tres a cinco segundos, videos promocionales, desafíos y efectos de marca.



Cada uno de estos productos funciona diferente, por ejemplo, los anuncios de tres a cinco segundos que pueden ser un vídeo o una imagen. Los vídeos promocionales pueden tener hasta 60 segundos de duración y ejecutarse con el sonido activado. Por otro lado, los desafíos, les permiten a las marcas participar en la comunidad de usuarios - "haciendo TikToks, no publicidad"- e invitando a los usuarios de TikTok a crear contenido en torno a un hashtag de su elección.



La plataforma está lanzando también un nuevo centro de e-learning (educación virtual) con la que busca ayudar a los vendedores a aprender sobre TikTok y sus ofertas de anuncios. Este centro contará con guías de productos, recursos y prácticas recomendadas creativas para ayudarles a lanzar campañas exitosas.



Hasta el momento, la compañía de origen chino, no ha revelado públicamente cuáles serán los precios de sus herramientas y soluciones publicitarias, no obstante, dicen que los precios se basan en lo que la marca quiere lograr y el alcance de su campaña, similar a como sucede en otras redes sociales.



Aunque desde su propia página web, se detallan algunos de sus requisitos de presupuesto, y unos 50 dólares de presupuesto sería lo aproximado.



"Hoy, estamos encantados de presentar TikTok For Business, nuestra marca global y plataforma que es el hogar de todas las soluciones de marketing actuales y futuras para las marcas. Las soluciones TikTok For Business están diseñadas para ofrecer a las marcas y a los vendedores las herramientas para que sean narradores creativos y se involucren significativamente con la comunidad TikTok", dijo Patie Puris, directora de mercadeo global de TikTok.

Desde la compañía de entretenimiento explican que, lo que buscan es que las marcas puedan participar en las tendencias y ser más cercanos con los usuarios para así: "construir sus marcas y lograr sus objetivos".

