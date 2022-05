Los creadores de contenido con al menos 100 000 seguidores serán elegibles en la etapa inicial del programa Pulse con el que TikTok iniciará su monetización.



De acuerdo con la aplicación, la idea es desarrollar soluciones en los mercados disponibles para que los creadores se sientan valorados y recompensados.

"​Desde el principio, nos hemos comprometido a trabajar con nuestra comunidad para traer nuevas funciones que enriquezcan la experiencia de TikTok, y esperamos continuar ese viaje con TikTok Pulse", explicó la empresa.



La idea de la solución de publicidad le permite a los anunciantes colocar su marca junto al contenido principal en For You Feed.



TikTok Pulse está diseñado para brindarles a las marcas las herramientas y controles para ser parte de estos momentos y tendencias cotidianos que involucran a la comunidad.



La idea es que esté entre el 4% superior de todos los vídeos en TikTok y que permita hacer crecer las comunidades en 12 categorías.



"Esto crea una oportunidad sin precedentes para interactuar con las comunidades con herramientas adicionales, como la idoneidad de marca de terceros y la verificación de visibilidad, brindan a los anunciantes la oportunidad y la transparencia para analizar y comprender el impacto de sus campañas", apuntó la empresa.

