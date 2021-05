¿Se podrá comprar ropa y otros produtos en TikTok?

TikTok de ByteDance Ltd. está trabajando con marcas como la de ropa urbana Hype para probar las ventas en la aplicación en Europa, una iniciativa que intensificará su competencia con Facebook Inc. y difumina aún más la línea entre las redes sociales y las compras en línea.



La popular aplicación de videos espera replicar en el extranjero el éxito de la china Douyin, que acumuló US$26.000 millones en transacciones de comercio electrónico solo en su primer año de operación.



TikTok ha comenzado a trabajar con comerciantes en mercados como el Reino Unido sobre formas para vender productos directamente a millones de usuarios dentro de la aplicación, dicen personas familiarizadas con el asunto.



Si bien Tik Tok ha realizado campañas de compras promocionales en el pasado, las pruebas actuales son un precursor de un lanzamiento más amplio de un servicio global de comercio electrónico.



El prototipo hasta ahora solo es visible para los participantes seleccionados y aún se desconoce cuando la compañía iniciará el lanzamiento formal. Un representante de Hype confirmó la prueba sin hacer más comentarios.



El escaparate de la marca en su cuenta de TikTok muestra una serie de productos con imágenes y precios, según una captura de pantalla proporcionada a Bloomberg News.



ByteDance está avanzando fuertemente hacia un mercado chino de comercio electrónico de US$1,7 billones con la esperanza de agregar otra historia de mega crecimiento antes de una oferta pública inicial muy esperada.



Su objetivo es manejar más de US$185.000 millones en comercio electrónico anualmente para 2022, aprovechando el alcance de TikTok y Douyin. A diferencia de los rivales chinos Alibaba Group Holding Ltd. o Tencent Holdings Ltd., las aplicaciones de ByteDance disfrutan de una amplia base global de seguidores y su cofundador Zhang Yiming quiere usar eso como trampolín en el juego del comercio en línea.



"TikTok ha estado probando y aprendiendo con ofertas y asociaciones de comercio electrónico, y estamos constantemente explorando nuevas formas" de agregar valor, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electronico.



"Proporcionaremos actualizaciones a medida que exploremos estas importantes vías para nuestra comunidad de usuarios, creadores y marcas". TikTok ya había comenzado a probar las aguas en las compras en línea a través de acuerdos promocionales con WalMart Inc. y la firma canadiense de comercio electrónico Shopify Inc.



Las empresas generalmente etiquetan sus productos en el contenido social de TikTok, con enlaces que dirigen a los compradores a sus propios sitios, pero los usuarios técnicamente permanecen en la aplicación TikTok.



Facebook e Instagram permiten a los comerciantes configurar sus escaparates en la aplicación o canalizar a los usuarios a servicios de terceros. Ahora TikTok tiene como objetivo mantener a los usuarios dentro de su ecosistema.



Marcas como Hype operarán tiendas dedicadas en la plataforma de video, recibiendo pedidos e interactuando directamente con los compradores. Si bien la compañía china no se encargará de las ventas o la mercadería por sí misma, espera vender más anuncios a los comerciantes, aumentar el tráfico y obtener una parte de las transacciones.



BLOOMBERG

