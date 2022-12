ByteDance, la empresa matriz de TikTok, aceptó que usó la red social para monitorear la ubicación de periodistas de ‘Forbes’, según confirmó la revista.

Según indicó el medio de comunicación, y cuyas primeras sospechas se publicaron en el mes de octubre, luego de una investigación interna de ByteDance, la empresa descubrió que efectivamente cuatro de sus empleados, dos en Estados Unidos y dos en China, habían rastreado periodistas que cubrían información sobre la compañía.



Al ingresar, “obtuvieron acceso indebido a sus direcciones IP y datos de usuario en un intento de identificar si habían estado en los mismos lugares que ellos”, indicó ‘Forbes’.

Los periodistas que fueron espiadas serían Emily Baker-White, Katherine Schwab y Richard Nieva, quienes trabajaron primero para ‘Buzzfeed’ y luego para ‘Forbes’. Sin embargo, la empresa no confirmó en los comunicados cuál era la identidad de los reporteros. Se limitaron a decir que sus empleados obtuvieron información “de un antiguo reportero de BuzzFeed y de un periodista del Financial Times”.



ByteDance llevó a cabo una campaña de vigilancia encubierta, en la cual rastreó a los periodistas de ‘Forbes’. La revista indicó que el objetivo era “descubrir la fuente de las filtraciones dentro del medio tras una serie de historias que exponían los vínculos continuos de la empresa con China”.



El proyecto raven (en español proyecto cuervo) “involucró a la Oficina Principal de Seguridad y Privacidad de la compañía, era conocido por el Jefe de Cumplimiento Legal Global de TikTok y fue aprobado por los empleados de ByteDance en China”, detalló ‘Forbes’ tras revisar documentos de la empresa en cuestión.



También indicaron que ByteDance despidió a Chris Lepitak, auditor interno jefe, quien tenía a cargo el equipo responsable.



En un correo electrónico interno al que ‘Forbes’ también accedió se podía leer: “Me decepcionó profundamente cuando me notificaron la situación (…) La confianza pública en la que hemos invertido grandes esfuerzos en construir se verá significativamente socavada por la mala conducta de algunas personas. Creo que esta situación nos servirá de lección a todos”.



“En este caso, las personas abusaron de su autoridad para obtener acceso a los datos de los usuarios de TikTok”, escribió Erich Andersen, abogado de TikTok, en otro correo compartido por la revista.

Los empleados obtuvieron acceso indebido a sus direcciones IP y datos de usuario en un intento de identificar si habían estado en los mismos lugares que ellos. Foto: iStock

