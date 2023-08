En sus primeros cinco días de vida, la nueva red social de Meta, Threads, consiguió 100 millones de suscripciones, convirtiéndose en la aplicación de más rápido crecimiento de la historia, y ahora, un mes después, la participación en la aplicación ha caído y la plataforma se esfuerza por retener a los usuarios.

Al viernes al medio día, Threads sumaba más de 70 millones de usuarios inscritos. Foto: EFE

El número de usuarios activos diarios de Threads ha bajado un 82 % desde su lanzamiento, según Sensor Tower, con solo 8 millones de personas accediendo a la aplicación cada día.



Una cifra muy baja si se compara con la media de 237 millones de usuarios diarios de Twitter. También ha caído el tiempo que los usuarios pasan en la aplicación. Hace un mes los usuarios abrían Threads un promedio de 14 veces y pasaban un promedio de 19 minutos navegando por ella y ahora abren la aplicación un promedio de 2,6 veces al día y pasan menos de tres minutos al día en ella, según Sensor Tower.



Por su parte, cantantes, actores, políticos e "influencers" forman parte de los 120 millones de descargas que ha conseguido Threads en su primer mes. Algunos famosos -como Kim Kardashian- se hicieron un perfil, pero no publicaron nada. Mientras que otras personalidades como Katy Perry, Ellen DeGeneres, Bill Gates, Britney Spears, Shakira, Alexandria Ocasio-Cortez u Oprah Winfrey empezaron fuerte y luego dejaron de publicar tan a menudo.



DeGeneres fue de las primeras 3.000 personas en descargar Threads. La presentadora se unió a Twitter en 2008 y en 2014 consiguió uno de los tuits más virales de la plataforma al publicar, en medio de la gala de los Óscar, un selfi con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o, Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt y Angelina Jolie, pero no ha tuiteado desde el 22 de abril.



“¡Bienvenidos a Twitter Gay!”, escribió en Threads el 5 de julio DeGeneres, luego publicó seis veces durante su primera semana en Threads, pero hace dos semanas que no sube nada a la red social.



Algo similar pasó con la cantante Shakira, quien fue muy activa durante las primeras semanas y ahora publica muy ocasionalmente.



Según José Mendoza, profesor en la Universidad de Nueva York, esta tendencia es normal, ya que las primeras semanas reinaba la novedad de cómo sería esta nueva red social de Mark Zuckerberg, que fue anunciada como una red menos tóxica, sin publicidad y con menos bots.



"Tendremos que esperar para ver si la plataforma será lo que están promocionando, una plataforma donde habrá una conversación más saludable", anotó Mendoza.



Por su parte, Zuckerberg, el director ejecutivo de la compañía, dijo en el marco de los resultados empresariales de Meta (matriz de Facebook, Instagram,

WhatsApp y Messenger) que Threads había superado las expectativas. "Ahora, nos centramos en la retención (de usuarios) y en mejorar lo básico. Y luego, nos centraremos en hacer crecer la comunidad a la escala que creemos que es posible", anotó Zuckerberg, quien, además, dijo que no esperaba ganar dinero con Threads durante al menos unos años.



Por el momento, Threads parece una copia de Twitter -red rebautizada por su dueño, Elon Musk, como "X"-, ya que los usuarios pueden publicar fotos, vídeos y textos de hasta 500 caracteres e interactuar con ellos de tres maneras: dándoles a "me gusta", volviéndolos a postear y comentando.



El 25 de julio, Threads hizo su primer cambio y empezó a ofrecer la opción de ver el contenido de las cuentas que los usuarios siguen en orden cronológico, tal y como pasa con Twitter.



Ayer, Zuckerberg anunció que la plataforma "pronto" tendrá una función de búsqueda y se podrá acceder a ella través de la web. Aunque la mayor diferencia entre las dos redes es que Threads aún no dispone ni de mensajes directos ni tampoco se pueden usar hashtag o etiquetas, por lo que no hay trending topics o tendencias. Mendoza, señala que aún no se ha visto la "personalidad" de Threads, ya que eso tomará tiempo. En referencia al futuro de Twitter y Threads, el experto señaló:



"Creo que todas las plataformas pueden coexistir. Cada plataforma tendrá sus propias herramientas y políticas y serán los usuarios los que seleccionarán la plataforma adecuada según sus intereses"

