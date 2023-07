El éxito que ha tenido Threads, la apuesta de Meta para competir contra la alicaída Twitter, ha sido impresionante desde la óptica de las descargas: hasta la semana pasada los usuarios rondaban los 80 millones en apenas dos días de su lanzamiento, ubicándola como la primera app de la historia en lograr semejante acogida.



Threads, en sentido estricto, es prácticamente una copia de Twitter: la misma apariencia, las mismas funcionalidades con ‘trinos’ de hasta 500 letras (en vez de 280), aunque no posee mensajes privados ni tendencias o búsquedas por palabras.



(Lea también: Threads, la ‘app’ de microblogueo de Meta que le competirá a Twitter)

La oleada masiva de nuevos usuarios en Threads obedece, además de la molestia de los usuarios de Twitter por los cambios recientes y límites de uso y funciones, a la facilidad de activar un perfil a través de Instagram, por ser de Meta, la misma dueña, además, de Facebook.

Pero ¿existen riesgos de seguridad y privacidad en Threads? Sí, como sucede con el resto de productos de Meta, demandados a nivel mundial por captación de datos privados, entre otros temas.

Threads, al igual que Facebook e Instagram, recopila información delicada de sus usuarios con fines comerciales. Estos son algunos de esos riesgos y datos que mucha gente no sabe de Threads.



(Le puede interesar: Cómo instalar Threads y crear una cuenta: paso a paso en Android y iPhone)

Rastreo y privacidad

Según iOS, el sistema de los iPhone, que obliga a las aplicaciones a revelar a cuáles datos de los usuarios acceden, Threads accede a información privada de las personas como sus compras, historial de búsquedas, información de contacto y financiera (si tiene registrada, por ejemplo, una tarjeta de crédito) para crear un perfil de actividad digital con fines comerciales.

Con toda esa información recolectada, Meta podrá enriquecer aún más la ‘triangulación’ que tienen de usted para enviarle publicidad y ofertas comerciales relacionadas con sus gustos, comportamientos, cercanía a donde vive o trabaja y hasta enfermedades o actividad física.

Ojo con Instagram

Threads nació con una propuesta que usa el sistema de seguridad y manejo de contenido de Instagram.

Por ello, los usuarios pueden activar su cuenta de Threads simplemente importando su perfil de Instagram, usar la misma foto de perfil, seguir a los mismos contactos, etc.



Pero, según condiciones de servicio, eso hace que si usted quiere eliminar su cuenta de Threads, también terminará cerrando la de Instagram, algo que Meta dice que seguirá así por un buen rato.



(Lea además: ¡Atención! Perfil de Threads solo podrá ser eliminado si elimina su cuenta de Instagram)

Diferencias entre Twitter y Threads



Algo que las une: pertenecen a empresarios excéntricos, criticados amados u odiados. Twitter, de Elon Musk. Threads, de Mark Zuckerberg de Meta (Facebook, Quest, Instagram, WhatsApp). Estas son algunas diferencias:

1. En Threads no verá porno o tanto usuario falso, pues hereda políticas de contenido e identidad de Instagram.



2. Cantidad de letras por mensaje: 280 en Twitter, 500 en Threads.



3. Si su Instagram está verificado (‘chulito’ azul) su Threads lo heredará.



4. Videos: en Threads se pueden publicar de hasta 5 minutos. En Twitter de hasta 2 minutos y 20 segundos (cuentas no verificadas).



5. En Twitter existen las famosas ‘tendencias’ de temas de mayor conversación. En Threads, no.



6. En Twitter se pueden hacer búsquedas por palabras y nombres de usuarios. En Threads solo de usuarios.



7. Threads no tiene mensajes privados entre usuarios.

JOSÉ CARLOS GARCÍA

EDITOR MULTIMEDIA

En Twitter: @JoseCarlostecno