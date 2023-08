Luego del temblor que se presentó este jueves 17 de agosto en el país, que tuvo una magnitud de 6.1 y su epicentro fue en el Calvario, Meta, han circulado por redes sociales cadenas falsas de WhatsApp que buscan alertar a la comunidad sobre supuestas réplicas que podrían ocurrir en las próximas horas.

(Lea también: Atención, Bogotá: cierre en el portal Usme tras afectaciones en la vía Villavicencio).

Las autoridades buscan desmentir dichas afirmaciones, advirtiendo a la población que no se deje llevar por información infundada y que siga las fuentes oficiales para estar bien informada sobre eventos sísmicos.

Además, destacan que los temblores son eventos naturales y que a pesar de los progresos científicos y tecnológicos, la predicción de estos sucesos sigue siendo inalcanzable.

#Temblor | La @cruzrojabogota brinda recomendaciones para que tengas en cuenta antes, durante y después de un #sismo. pic.twitter.com/T7TXjK8j4N — Cruz Roja Bogotá ⛑️🏥 (@cruzrojabogota) August 17, 2023

(Siga leyendo: Temblor en Colombia se sintió en Bogotá y otras ciudades: este es el reporte oficial).

Temblores: ¿se pueden predecir?

El Servicio Geológico Colombiano ha asegurado en varias ocasiones que los sismos o terremotos no se pueden predecir, pues actualmente no se cuenta con la tecnología o el método necesario para hacerlo.

Siendo así, hasta este momento, la tecnología existente se limita a registrar y analizar las magnitudes de los sismos, así como las consecuencias que acarrean después de haber ocurrido. No hay medios precisos para predecirlos anticipadamente.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Según 'National Geographic', aunque no se puede predecir cuándo exactamente ocurrirá un temblor, es natural preguntarse cómo es posible que la alerta sísmica advierta antes de que suceda.



Es crucial entender que la alerta sísmica se activa únicamente después de que el movimiento ya ha comenzado, pero cuando el epicentro del temblor está lo suficientemente lejos como para proporcionar un breve margen de tiempo antes de que las sacudidas lleguen al área donde se encuentra la alarma.

(De interés: Temblor causó tragedia en Bogotá: mujer se lanzó por ventana durante el sismo).

@culturizando Los terremotos son movimientos sísmicos que pueden llegar a causar accidentes desastrosos en la superficie dependiendo de su magnitud. Conoce hoy por qué se producen los terremotos. ♬ sonido original - Culturizando

Recomendaciones para antes, durante y después de un temblor

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene una cartilla en su página web con las principales recomendaciones para tener en cuenta en caso de un sismo. A continuación algunas de las más importantes:

Antes de un temblor:



1. Identifique lugares seguros: en su hogar, trabajo y lugares que frecuente, busque donde pueda resguardarse durante el temblor, como debajo de una mesa resistente o junto a un marco de puerta.



2. Prepare un kit de emergencia: tenga a mano un kit con suministros esenciales como agua, alimentos no perecederos, linterna, baterías, botiquín de primeros auxilios y documentos importantes.



3. Asegure objetos pesados: asegure muebles, estantes y objetos pesados que puedan caer durante un temblor y causar lesiones.

Durante un temblor:



1. Mantenga la calma: mantenga la calma y busque refugio en un lugar seguro. Evite correr o entrar en pánico.



2. Protéjase: siéntese, agáchese o arrástrese junto a un mueble sólido, como una mesa resistente. Proteja su cabeza y cuello con sus brazos.



3. Aléjese de ventanas y objetos colgantes: manténgase alejado de ventanas, espejos y cosas que puedan caer. Busque un lugar libre de objetos que puedan causar lesiones.



4. Evite ascensores: No utilice los ascensores durante un temblor, podrían quedar atascados o detenerse.

Después de un temblor:



1. Evalúe daños: después de que el temblor haya pasado, evalúe los daños a su entorno y asegúrese de que no haya peligros inmediatos.



2. Atienda heridas: brinde primeros auxilios a personas heridas si es necesario. Llame a los servicios de emergencia si la situación es grave.



3. Verifique gas y electricidad: si huele a gas o ves cables eléctricos dañados, corte la electricidad y cierre el suministro de gas si es seguro hacerlo.



4. Escuche a las autoridades: preste atención a las comunicaciones de las autoridades locales y siga las instrucciones en caso de evacuación u otras medidas necesarias.

Recuerde que cada situación puede ser diferente y estas recomendaciones son generales.



Es importante seguir las recomendaciones de las autoridades locales y estar preparado para actuar con calma y seguridad en caso de un temblor. Además, evitar la desinformación es crucial; no solo para no ser engañado, sino también para no difundir información errónea.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Estos son los siete edificios con posible afectación tras el fuerte sismo en Bogotá

'Es posible que haya réplicas; no podemos predecirlo': SGC tras temblor en Colombia

¿Por qué se siente mareo después de un temblor?