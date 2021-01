Herramientas para facilitar la comunicación durante el teletrabajo

Mantener un flujo de comunicación adecuado durante las jornadas de teletrabajo puede que no sea tan fácil en algunos casos. En muchas ocasiones se utilizan canales de mensajería que normalmente son empleados en aspectos no laborales, por lo que no hay un límite claro de en qué momentos se deben usar.



Esto cobra aún más relevancia debido al incremento vertiginoso que ha tenido durante todo el último año el uso del trabajo remoto y el teletrabajo debido a la pandemia.



Actualmente hay decenas de herramientas digitales que ayudan a mantener una interacción constante y organizada entre los equipos de trabajo y que facilitan tanto los flujos de conversaciones como la asignación de roles, objetivos o tareas durante la jornada laboral.



Así permiten que se asegure un equilibrio entre la productividad del trabajador y su vida personal, al establecerse como únicos canales de interacción laboral. Le contamos cuáles aplicaciones y plataformas le pueden ayudar a cumplir con ese fin y hacer mucho más fácil su jornada diaria, manteniendo la colaboración entre unos y otros.



1. Slack

Es una de las herramientas más populares para trabajar de manera conjunta. Cuenta con una versión web y con una aplicación móvil, dando más versatilidad según las necesidades del sector en donde sea usada.



Su plataforma está basada en un modelo de canales o chats, en los que los miembros que pertenezcan a estos pueden interactuar de diferentes maneras, tanto compartiendo mensajes de texto como enviando archivos multimedia.



Entre sus alternativas está la de realizar llamadas por voz y video, que permite compartir pantalla.



Los canales pueden crearse para grupos de trabajo y dependencias o para proyectos específicos que requieran la colaboración de varias áreas de la empresa.



2. Glip

Esta aplicación de mensajería instantánea integra diferentes herramientas que facilitan la colaboración entre los empleados.



Cuenta con edición en tiempo real de contenidos, foros de discusión, lluvias de ideas y gestión de tareas, gracias a las cuales se pueden asignar roles a una persona en particular y ver porcentajes del progreso de estas y calendarios de eventos.



En materia de comunicación, Glip permite realizar mensajes de texto, hacer llamadas de audio y video y conferencias con varios contactos.



Así mismo, integra una opción para realizar acceso remoto y está disponible en los sistemas operativos de Android, iOS y Windows.Cuenta con una versión gratuita y otra paga.

3. Britix24

Es una herramienta que no solo cuenta con las tradicionales opciones de mensajería, sino que también tiene una función de CRM o gestión de relaciones con los clientes.

Dentro de esta plataforma, las empresas pueden realizar negociaciones, cotizaciones o facturas, incluir catálogos de los productos o servicios, contar con centro de atención al cliente y asistencia e incorporar pagos en línea.



También facilita la asignación de labores y proyectos entre los empleados, a través de herramientas como gestión de carga de trabajo y tareas recurrentes.



Tiene una opción gratuita cuando es utilizada en un equipo de 12 o menos personas.

4. Trello

Usa un formato de tableros de proyectos en los que se asignan cuáles son los pasos por seguir dentro de este y quién debe cumplir cierta función en cada proceso. Su interfaz es sencilla y muy fácil de usar.



Las personas encuentran una lista de tareas, otro apartado para las labores que ya están en proceso y otro listado para las que ya se han completado.



En los tableros de Trello se pueden elegir cuáles son las personas que participan, en cuánto tiempo debe realizarse el trabajo, cuál es el progreso de este y comentarios con base al proceso que se adelanta.



Esta plataforma digital tiene una versión sin costo.

5. Chanty

Puede usarse desde una aplicación móvil o en su versión de escritorio. La plataforma permite poder comunicarse de forma rápida con los equipos de trabajo. Incluye las funciones tradicionales de texto, audio y voz.



Integra alternativas de compartir archivos, enlaces o compartir pantalla si así se necesita en medio del flujo de trabajo. También permite asignar tareas y realizar menciones de un usuario en específico para que él pueda identificar que el mensaje va dirigido a él. Dentro de los grupos se pueden establecer roles y otorgar permisos.



Los usuarios pueden elegir cuáles conversaciones mantienen fijadas con el fin de priorizar dentro de los equipos.

