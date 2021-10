Telegram sube y supera las 1.000 millones de descargas en Google Play

Telegram, una de las apps de mensajería más reconocidas del mundo, sigue ganando credibilidad y, por supuesto, usuarios. A partir de esta semana en el perfil de la app en la tienda de apps de Google aparece actualizada la cifra de descargas: más de 1.000 millones.



Lea también: WhatsApp y una caída que ‘desconectó’ al mundo

Esta app se ha convertido en una de las principales alternativas para aquellas personas que quieren dejar de utilizar, por una u otra razón, los servicios de WhatsApp.



Incluso, fue una de las plataformas que recibieron a millones de usuarios en medio de una caída de los servicios de Facebook en la que quedaron casi incomunicados. Según trascendió, Telegram recibió 70 millones de usuarios nuevos durante la caída de WhatsApp, una migración masiva que hizo que los servicios de la app presentaran fallas e intermitencias.



También puede leer: Rápido y sencillo: así puede pasar sus chats de WhatsApp a Telegram

Sobre Telegram...

La aplicación de mensajería, que salió al mercado en el 2013, es gratuita y tiene unas funciones muy similares a las de WhatsApp, permite enviar archivos multimedia, de hasta 2GB, hacer llamadas de video y audio.



Le recomendamos: WhatsApp: por qué en Estados Unidos poca gente usa la aplicación



Así mismo, cuenta con la opción de crear grupos de conversación, los cuales pueden tener hasta 200.000 miembros. Una de las cosas que la diferencian es el hecho de que el usuario puede acceder a sus chats desde diferentes dispositivos, una opción que hasta ahora WhatsApp está probando, pero no ha habilitado.



También les ofrece la alternativa a las personas de que los mensajes se autodestruyan después de un tiempo determinado. Además, el usuario puede determinar que después de un periodo de inactividad la cuenta se elimine automáticamente.



También puede leer: Así puede activar iMessage en su iPhone



No cuenta con un cifrado de extremo a extremo automático, la persona debe elegir cuáles son las conversaciones en los cuales debe activar esta función. La compañía utiliza la tecnología MTProto para cifrar la información de los mensajes que llega a servidores de la aplicación, aunque vale aclarar que estos solo están guardados por un año.



Algo que diferencia a Telegram es su función de chats secretos, los mensajes que se envíen a través de ellos no pueden ser reenviados a otros usuarios, ni ser descargados, tampoco se les pueden hacer tomas de pantalla. Una alternativa segura si se desea una comunicación más privada.



Cuenta con una versión móvil a través de aplicación y con una alternativa web para poder acceder desde un computador.



TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET