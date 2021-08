Videollamadas en Telegram ahora permiten hasta mil espectadores

La aplicación de mensajería instantánea Telegram incorporó una serie de cambios dentro de su plataforma, entre las que se encuentra la opción de contar con hasta mil espectadores en una llamada grupal.



Desde antes, las videollamadas a través de esta aplicación permiten que hasta 30 usuarios al tiempo compartan video desde sus dispositivos, pero ahora estas imágenes las podrán ver mil usuarios al mismo tiempo.



“Pueden ver cualquier cosa, desde conferencias en línea hasta batallas de rap en directo”, indicó Telegram.



La plataforma señaló que seguirán trabajando para no tener un límite de espectadores en una videollamada de este tipo en un futuro próximo.



Para activar esta función, los usuarios deben iniciar una videollamada grupal, creando un chat de voz desde el apartado de ‘Información’ en el menú.



Esta no fue la única actualización que incorporó la plataforma. Telegram presentó una mejora en su opción de videomensajes. Estos ahora contarán con una mejor resolución y los usuarios podrán ampliarlos para ver con mayor detalle el contenido. Además, el video ampliado se podrá pausar, adelantar o retroceder.



Así mismo, se podrán contar con tres velocidades distintas para la reproducción de videos: 0,5x, 1,5x y 2x.

